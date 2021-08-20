Голливуд по-украински: как апгрейдили отечественный дубляж и при чем здесь наши звезды

Потому что это национальный онлайн-кинотеатр, который за годы независимости Украины апгрейдился не раз и стал платформой, которая принимает вызовы 21 века и удовлетворяет все "хочу" поклонников кино.
Что еще следует знать о SWEET.TV?
Проект стартовал еще в 2010 году в Мариуполе. За это время компания прошла путь от локального IPTV провайдера до национальной стриминговой платформе №2 на рынке ОТТ и медиа Украины, предоставляющая доступ к телевидению и фильмам с любой точки Украины, где есть интернет.
Сегодня это виртуальный кинозал must have для всей семьи. Каждый находит там контент по душе: от детских мультфильмов до легендарных ужастиков. И главное без рекламы и пиратства, а с большим перечнем украинизированных лент и приятным прайсом за подписку.
"Перенесли" Hollywood в Украину ради апгрейда отечественного кино
Прорыв SWEET.TV в желании развивать украинское и удовлетворять потребности пользователей отечественной платформы. Поэтому был запущен проект "Hollywood на украинском". Главная цель которого – самостоятельно создавать украиноязычный дубляж и озвучку для культовых голливудских фильмов. И главное – делать это качественно!
Платформа стала первым украинским онлайн-кинотеатром на рынке, кто заключил прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и другими компаниями для создания эксклюзивного украиноязычного дубляжа для контента, ведь ранее его не было.
Команда потратила год на переговоры с киностудиями, чтобы заверить их в перспективности украинского рынка и надежности SWEET.TV. "Болезненными" вопросами во время встреч были темы о массовом пиратстве и неразвитой культуре потребления платного онлайн-контента.
И голливудские компании увидели потенциал сервиса, который работает на результат и готов к любым трудностям, поэтому сделка состоялась. Также SWEET.TV. прошла полный аудит, чтобы довести качество, безопасность и стабильность платформы.
А сейчас пользователи наслаждаются лентами в украинском исполнении легендарных селебретис. Среди них Руслана Писанка, Юрий Горбунов, Виктор Андриенко, Мария Полякова, Лесь Заднепровский и другие.
Команда реализовала поставленную задачу, что способствовало развитию украинской нации, потратив сотни тысяч долларов на заключение договоров. И одновременно установила приятную цену за пользование сайтом – от 49 гривен в месяц.
Кино для Украины на украинском – вот о чем мы думали, когда создавали этот проект "Hollywood на украинском", – говорят в команде SWEET.TV.
Украинизировали легендарные ленты – увеличили круг их поклонников
После старта "Hollywood на украинском" в 2020 году лент с отечественной уникальной озвучкой и дубляжом стало больше. И SWEET.TV удовлетворил 63% украинцев, которые любят смотреть ленты на родном языке. Как выяснилось, зрители стремились смотреть контент на украинском, но не всегда имели такую возможность.
До 2006 года украинское законодательство не требовало обязательного дублирования или озвучки на украинском языке. До указанного года фильмы с украиноязычными дорожками в основном создавались быстро и не всегда качественно. Но после того, как эти требования стали обязательными, отечественный кинорынок апгрейдился, поэтому слушать ленты на родном языке стало просто наслаждением.
SWEET.TV стала одной из платформ, которая способствовала развитию! И в пределах проекта "Hollywood на украинском" удовлетворила потребности взыскательных зрителей совершенной озвучкой и дубляжом. И, конечно, пополнила арсенал легендарных лент с нашим звучанием.
За год существования проекта украиноязычное звучание получили:
- 18784 минуты контента.
- 181 фильм, сериал и мультфильм.
- 187 эпизодов культовых сериалов.
- 829 трейлеров.
Как выяснилось, досматривают до конца не только трейлеры на украинском, но и фильмы:
- 1,2 миллиона просмотров кинолент в проект.
- 3 миллиона просмотров трейлеров.
Удивлены?
Начали "Битву Блогеров" в Instagram – вдохновили поддержать украинское кино и дубляж более 15 млн человек
Команда SWEET.TV решила, что "Hollywood на украинском" должен оценить каждый! Особенно молодежь, ведь в ее руках будущее страны. И чтобы заинтересовать их поддержать проект, классических действенных методов было мало, поэтому пошли с козырей - устроили масштабную битву блогеров в украинском Instagram.
Для реализации задачи платформа объединила 30 самых популярных украинских блогеров, с общим количеством аудитории – 15 миллионов подписчиков. Среди них: Люда из Голливуда, Ирина Пернаровская, Дима Варварук, Владимир Остапчук, Даша Квиткова, Никита Добрынин, Анна Алхим, Богдан Буше, Свят Бойко и другие.
По механике битвы лидеры мнений разделились на 5 команд, в каждой из которых был капитан. И они боролись за то, кто из них за месяц привлечет больше пользователей к онлайн-кинотеатру. Участники одновременно должны были зарегистрироваться на SWEET.TV и конечно же поддержать украинское кино.
Подарком для участников был не только качественный контент онлайн-кинотеатра после подписки, а также главный приз – автомобиль MINI Cooper S! Его выиграла Алена Резник из Белой Церкви, выполнив единственное условие – регистрацию на SWEET.TV.
Instagram-битва не только влюбила людей в украиноязычный контент, но и вдохновила поддержать украинское кино. О миссии проекта прочитали 86 млн раз. Согласитесь – это огромные цифры.
Но поощрение "Hollywood на украинском" – это не единственная цель проекту. Поддержка украинских художников также вошла в список must.
Основали фонд ради светлого будущего киноиндустрии в Украине
SWEET.TV позаботился не только о пользователях платформы, разместив более 10 тыс. фильмов и 260 каналов для просмотра, но и об украинских кинематографистах в чьих руках будущее отечественных кинолент.
Команда основала Фонд развития украинского кино и телевидения (ФРУКТ). Поэтому каждый, кто оплачивает подключение к SWEET.TV способствует финансированию новых проектов украинских режиссеров. Потому что с каждой оплаты автоматически перечисляется 10 гривен.
Поэтому пользователи SWEET.TV, зарегистрировавшись на платформе, не только смотрят качественный контент, но и поддерживают развитие художников и помогают воплощать их планы.
Во время масштабной зарубы между блогерами в Instagram в фонд тоже поступали 10 гривен с каждого платного подключения к SWEET.TV. И эта активность способствовала финансированию новых отечественных кинопроектов.
Сделали кино доступным для незрячих людей
Онлайн-кинотеатр SWEET.TV – это прогрессивная платформа, которая удовлетворяет "хочу" всех пользователей и принимает вызовы 21 века. И люди с проблемами зрения и слуха (а их в Украине около миллиона) – не исключение. Поэтому платформа подарила таким потребителям возможность наслаждаться популярными лентами в удобном для них формате.
SWEET.TV начала сотрудничество с агентством "Доступное Кино", которая работает в рамках общественной организации "Борьба за права". Цель их кооперации – сделать легальными и доступными фильмы на украинском для пользователей с нарушением зрения.
Следовательно, в онлайн-кинотеатре SWEET.TV теперь можно посмотреть кино со звукоописанием, не выходя из дома, и чувствовать себя полноценным пользователем культовой платформы. Среди доступных лент "Цена правды", "Мои мысли тихие", "Донбасс", "Приключения S Николая", "Миф", "Забытые" и другие.
Что в заключении?
За 30 лет независимости Украины онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал одним из фаворитов на отечественном рынке. Потому что он не только подстроился к мировым трендам и вызовам, но также не забыл о важности украинизации лент, которые способствуют развитию нации.
Поэтому присоединившись к платформе, пользователи автоматически становятся не только пользователями эксклюзивного арсенала, но и обогащаются духовно. Уверены, к следующему юбилею страны SWEET.TV наберет целую колоду достижений!
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