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Развеиваем мифы и составляем традиционную потребительскую корзину вместе с Cooker

Актуально
24 сентября, 10:00
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Задумывались ли вы, как выглядит стратегический набор продуктов питания украинцев? Узнайте, что запасают поколения Х и Y, чем отличаются корзины современной мамы и независимой женщины, как ломают шаблоны те, кто живет у компьютера

Соль ― белый яд, сахар ― сладкая смерть, мука ― большие ягодицы, грибы ― опасно, мясо не едят веганы, от бобовых ― газы. А еще молоко нельзя взрослым, брокколи ненавидят дети, а семена чиа ― это маркетинг. Украинцы всегда хорошо разбирались в еде. Но какие бы там предрассудки мы себе не придумывали, дома у нас всегда хранится запас продуктов.

Есть несколько традиционных моделей подбора продуктов, которые хранят украинцы "на черный день".

"Традиционный" набор

Традиционный набор стратегической десятки продуктов питания передается из поколения в поколение на генном уровне. И хотя он понемногу уходит в прошлое, бэйбибумеры и поколения "Икс" до сих пор живут по этим потребительским алгоритмам. Часть этих продуктов никогда не используется, но обязательно переезжает с места на место в случае смены места жительства.

Это набор для обычной семьи, которая ест первое, второе и компот, завтракает вместе, обедает приготовленными дома блюдами в школе или на работе и ужинает тоже дома. У каждого члена семьи могут быть тайники, в которых лежат свои собственные "заначки". Для жены ― это деликатес вроде оливок, которые она съедает по одной за раз. У ребенка ― сладости, которые слиплись в один сладкий комок в рюкзаке. Но костяк остается неизменным, включая сливы, которые "бабушка закрутила, когда ты родилась":

  • масло;
  • мука;
  • яйца;
  • молоко;
  • сахар/соль;
  • помидоры/огурцы;
  • хлеб;
  • мясо;
  • каши/макароны;
  • консервация.

Ранее каждый из продуктов чек-листа требовал особых условий хранения. Теперь, когда онлайн-супермаркет Cooker может что угодно доставить за 15 минут в любую точку Киева, необязательно колдовать над крупами раз в месяц, истребляя моль.

Набор "Миллениал"

Знаменитое поколение Y. Они не стояли в очередях за мандаринками на морозе. Мало знают о дефиците продуктов. Старшие по возрасту называют их ленивыми и бестолковыми. Но современные законы менеджмента утверждают: хочешь добиться успеха ― дай сложную задачу ленивому, и он найдет самое эффективное и простое решение.

Так и с питанием. Это поколение, которое не видит смысла хранить продукты на "черный день", потребляет экономно, но не отказывает себе во вкусненьком. И этот баланс эффективно-вкусно формирует потребительскую корзину миллениала:

  • йогурт;
  • яйца;
  • цельнозерновые макароны;
  • овощи/зелень;
  • колбаса;
  • куриные бедра/крылышки;
  • алкоголь;
  • мороженое;
  • кофе;
  • корм для кота/кошки.

В их холодильнике ― то, что нужно на завтрак на несколько дней, стратегический запас яиц и колбасы, если не хочется думать, что готовить, большой запас кофе. Несмотря на очевидную простоту корзины, качество продуктов ― довольно высокое. Миллениал не видит смысла экономить на себе, поэтому стоимость такого списка продуктов превышает "Традиционный", причем в разы.

Именно миллениалы приучают Украину к типично европейскому эффективному и вкусному питанию, часто выбирая уже полуготовые блюда. Какой смысл толкаться на кухне, если для тебя уже все подготовили. Можно просто кликнуть мышью, не отвлекаясь от компьютера, и за 15 минут распаковать доставку. Качество и вкус таких блюд часто выше приготовленных своими руками.

Продуктовая корзина "Работаю в IT"

Айтишники, с одной стороны, ломают шаблоны питания вообще, с другой ― любимые клиенты гастроэнтерологов. Они двигают человечество вперед, запуская своими кодами ракеты на орбиту, разговаривают на языке нулей и единиц, их любимая компьютерная величина – килобайт, а физическая – литр. Если их пищевую корзину взбить блендером, ее нужно хранить с остатками ядерных отходов. Конечно, имеются в виду программисты, кодировщики, тестировщики, которые буквально живут возле компьютера. Часто это также относится к режиссерам монтажа, дизайнерам и другим профессиям, от которых появляются сколиоз и нервный тик:

  • пиво;
  • крепкий алкоголь;
  • хлеб;
  • колбасные изделия;
  • сыр;
  • кофе;
  • энергетик.

Кофе и энергетик для таких специалистов ― стратегический запас. Алкоголь появляется хаотично, бутылка может стоять несколько месяцев, а может опустеть за вечер. А собственно еда ― это типичный бутербродный набор. С поставкой остальных необходимых айтишникам пищевых элементов справляются пицца и другие готовые блюда на заказ. Стоимость такой корзины формируют кофе и энергетики, потому как сон ― для слабаков. И именно для таких сотрудников сейчас предусматривают готовые питательные ланчи. С ними айтишник продолжает работать, не отвлекаясь на выбор продуктов и приготовление. К тому же, палочки от люля-кебаба потом можно использовать для куклы вуду тимлида.

Набор "Сильная и независимая"

Она много работает, она идет по жизни самостоятельно, она во многих навыках и знаниях лучше коллег-мужчин. Но при этом практически не имеет времени и сил, чтобы позаботиться о таких бытовых мелочах как питание. Продуктовая корзина самостоятельной работающей женщины могла бы рассмешить, если бы за каждым из продуктов не стояла история, для работы с которой нужен психотерапевт.

В патриархальном обществе на такую ​​женщину давят и типичные "домохозяйки" советского типа, и мужчины с тем же мировоззрением. Поэтому частично вопреки их ожиданиям, частично ― из-за нехватки времени, корзина "сильной и независимой" простая и неприхотливая:

  • йогурт 0%;
  • брют;
  • семена чиа;
  • мороженое;
  • табак.

Конечно, есть женщины-терминаторы, которые свободной от работы рукой воспитывают детей, ходят три раза в неделю на йогу, ездят на ретриты и ведут успешный бизнес в инстаграм. Но даже они, когда выключается камера, делают то, что юристы запретили нам писать в этом материале :)

Набор "Современная мама"

Она умеет все. Ее оперативная память ― предмет исследований Илона Маска. Она выходит за йогуртом для ребенка, а возвращается с тремя сумками для всей семьи и тормозными колодками для мужа. Сказала же ― за йогуртом. Что не понятно?

Современная мама ― самый мощный компьютер в мире. Точно вычислить ее продуктовую корзину практически невозможно. Однако несложно предположить, где она может эту корзину собрать. И больше не тащить на себе несколько чемоданов с "необходимым". Достаточно зайти на сайт онлайн-супермаркета Cooker, выбрать необходимые товары, и курьер их доставит за 15 минут в любую точку Киева. Причем доставит то, что ему сказали, не говоря "Я подумал...". И да, он все привезет, несмотря на то, что он "на работе". Хотя подождите... Это и есть его работа!

Собственно, Cooker ― это и есть то, что объединяет все эти категории продуктовых корзин. Удовлетворить любые прихоти и доставить в любую точку Киева за 15 минут. Разве не этого хотим все мы?

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