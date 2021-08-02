Как спасать планету не теряя много времени: экологические советы от Volvo

Ежегодно люди оставляют на планете миллиарды килограммов мусора и десятки гигатонн углекислого газа. Как может каждый из нас помогать природе уже сегодня?

Тема об экотренде набирает обороты: ее обсуждают на конференциях, по ТВ, даже за обеденным столом. Знали ли вы, что ежегодно люди оставляют на планете почти 6 млрд кг мусора? А еще есть выбросы СО2 от выхлопных газов, загрязнение рек, вырубка лесов и многое другое. Поэтому отношение к экологии – не одномоментный тренд, а полная философия сознательного потребления, утилизации и разумного отношения к потребляемой энергии. Звучит сложно? Сейчас все объясним!

Что могу сделать я сегодня?

1. Выбрать экологичное освещение

С точки зрения экологичности безусловным аутсайдером будут устаревшие лампы накаливания. 4-5% потребляемой энергии расходуется на освещение, остальные 95-96% – на разогрев вольфрамовой нити. А еще их сложно и дорого правильно утилизировать.

Наиболее экологичными считаются светодиодные лампы без ртути и других ядовитых газов, как в люминесцентных и галогенных лампах. Такие лампы лидируют в сфере рационального потребления энергии. А еще они очень долговечны, в отличие от других типов.

Сегодня переход на климатически нейтральную электроэнергию стал общемировой задачей и для потребителей, и крупных компаний. Например, в 2020 году мировые заводы Volvo уже работали на 51% от климатически нейтральной энергии, и это только начало. Поэтому попробуйте и вы перейти на экологическое использование энергии, отказываясь от ламп накаливания в пользу светодиодных.

Заводы Volvo работают на возобновляемой энергии Заводы Volvo работают на возобновляемой энергии 1 /2

2. Носите экологичную одежду

Сколько энергии расходуется на производство одежды? Компульсивно покупая очередную вещь для шкафа на многие месяцы, мы делаем личный "вклад" в глобальное потепление. Fashion-индустрия на 2-м месте по уровню загрязнения планеты, уступая разве что нефтегазовой промышленности. Не стоит отказывать себе в обновлении гардероба, но можно относиться к этому более сознательно:

отдавать старые вещи на переработку или благотворительность;

покупать вещи из переработанных материалов;

обращать внимание на винтаж;

одеваться у локальных дизайнеров или шить вещи из местных тканей.

Почему местных? Ведь наибольший вред экологии поступает именно от долгой транспортировки и выбросов углерода от нее. Уменьшение логистического следа – задача №1. Что такое логистический след? Это выбросы из-за использования железнодорожного транспорта для перевозки продукции с заводов. Даже автосфера трансформируется в этом направлении: Volvo уже использует возобновляемое горючее для автоперевозок. Поэтому за последние 2 года он уменьшил выбросы CO2 на 20 000 тонн, а логистические выбросы – на 5%.

Евгений Хмара выбирает экологичную одежду (льняная рубашка GEN)

3. Время отказаться от батареек

Трудно представить, что такая привычная и маленькая вещь может причинить такой ущерб и вызвать шок, зная факты о ней. Эти элементы питания содержат опасные вещества, магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий. Ученые утверждают, что одна отработанная батарейка загрязняет 20 кв. м земли, а кроме почвы, может испортить до 400 л воды.

Что делать?

Во-первых, старайтесь правильно утилизировать батарейки. В городах, во многих магазинах, торговых центрах, офисах и даже ЖК есть спецбоксы для отработанных батареек. Лучше всего – не выбрасывать их в обычный мусорник.

Во-вторых, есть аккумуляторные батареи, их можно заряжать и пользоваться в течение 2-5 лет.

Старайтесь правильно утилизировать батарейки

Разумное использование – это основной принцип экофилософии, ведь чем дольше что-то находится в использовании, тем меньше требуется энергии на производство новой продукции. Следовательно, тем меньше в атмосферу попадает выбросов. Эксперты Volvo меняют способ проектирования, производства и использования авто для того, чтобы компоненты и материалы находились в обращении как можно дольше. Уже сегодня на заводах Volvo перерабатывают старые запчасти и делают из них новые, а некоторые элементы салона создают из переработанных материалов. Так уменьшаются выбросы углерода в атмосферу.

4. Выбирайте экологичную косметику и бытовую химию

Ежегодно в окружающую среду попадает 630 000 т вредных веществ из бытовой химии: они не исчезают и не разлагаются, а попадают в водоемы и воздух. Вещества в составе привычных для нас средств приводят к ухудшению качества питьевой воды и уменьшению продолжительности жизни.

Защита планеты начинается с каждого из нас

Как помочь планете и выбирать "наименьший вред" ?

Чаще всего слово "аромат" на упаковке указывает на присутствие в составе смеси из химических ароматизаторов, фталатов, синтетического мускуса и оксида этилена. Поэтому если есть возможность – выбирайте средства без запаха.

Обращайте внимание на фосфаты в составе. Их используют для смягчения воды, но из-за них в водоемах быстрее растут водоросли, которые угрожают жизни рыб.

Лучше всего покупать экосертифицированную бытовую химию или моющие и косметические средства из натуральных ингредиентов. Такая продукция обязательно будет иметь спецсертификат на обратной стороне упаковки. Поэтому прежде чем приобрести средство – убедитесь, что значок есть.

5. Выбирайте экологичный транспорт

Загрязненный выхлопными газами воздух уже повлиял на состав осадков: выпадают кислотные дожди и темный снег, появляются цветные туманы. Единственное решение – это постепенный переход на альтернативные средства передвижения. Сегодня это возможно с электромобилями, которые не только оберегают планету, но и имеют другие существенные преимущества.

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И еще немного об экологии

Во всем важно сознательное и бережное отношение, а планета нуждается в помощи уже сегодня. Поэтому покупайте только то, что имеет минимум вредной упаковки, легко сортируется и действительно вам нужно.

Отдавайте предпочтение товарам местного производства, ведь чем короче путь от производителя к покупателям, тем меньше выхлопов в атмосферу. Обращайте внимание на философию производителей – есть ли продукция с высоким экологическим сознанием и есть ли у компании миссия по сохранению планеты. Выявляйте для себя таких производителей, по возможности пропагандируйте их среди знакомых и отдавайте предпочтение их товарам и услугам. Ведь защита планеты начинается с каждого из нас – с маленьких и больших решений, которые мы принимаем ежедневно: отказаться от пластика, потреблять сознательно, сортировать мусор, следить за экотрендом и не бояться следовать экофилософии даже при приобретении авто. Только от ваших решений сегодня зависит будущий мир завтра.