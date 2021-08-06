Гид-путеводитель по душевным заведениям Киева от Volvo

Volvo – настоящий бренд с душой – предлагает заглянуть в рестораны, где можно не только вкусно поесть, но и приобщиться к искусству

Когда история, традиции поколений и особая душевность встречают современность – рождается именно тот гибрид, который создает легенду. Volvo и эксперт по яркому досугу Светлана Гривковская отправились в однодневное путешествие столицей в поисках заведений, которые стали настоящими легендами. А самое главное – которые имеют общие с Volvo ценности, всегда ставя человека на первое место.

Volvo понимает: забота о клиенте становится залогом успеха в любой сфере – выбираете ли вы новый автомобиль или меню для ужина. В этих ресторанах можно не только вкусно поесть, но и получить эстетическое наслаждение, как и в автомобилях Volvo. Это сдержанная роскошь: тебе не нужно этим щеголять, ты просто знаешь, что выбираешь лучшее.

"Прага": прикосновение королевской семьи

Выезжаем на ВДНХ в гибридном кроссовере Volvo XC60, где нас встречает действительно легендарный киевский ресторан "Прага" – впечатляющее белое строение с колоннадой на фасаде, в окружении яркой зелени рядом с живописным озером с лебедями. Не менее впечатляет и история ресторана, которая началась в далеком 1956 году.

В начале 50-х годов для демонстрации успехов построили комплекс "Выставка достижений народного хозяйства"(ВДНХ). На его территории расположились 180 зданий, ландшафтные аллеи, пруды и несколько ресторанов, наиболее известный из них – "Прага". Интересно, что на карте Киева это место еще в 1860 году обозначали как "Красный трактир". Историки связывают такое название с красотой места.

До 1959 года ресторан назывался "Лыбидь" и попасть в него могли только посетители выставки. В том же году чехословацкие друзья в знак дружбы народов полностью перестроили здание в национальном стиле – изменили освещение, мебель, роспись стен, оборудование. Чехи также передали и свои рецепты, и так "Прага" стал одним из 12 ресторанов Киева, где начали экспериментировать с сочетаниями вкусов, внося западные тенденции в традиционную кухню. Здесь начали подавать блюда чешской и немецкой кухни.

В сентябре 1973 года "Прага" принимала у себя особых гостей: принца Филиппа, герцога Эдинбургского и его дочь – принцессу Анну. Они прибыли в столицу на соревнования по конному спорту. За время пребывания в Киеве, члены королевской семьи успели попробовать различные блюда из меню "Праги". Например, принцу Филиппу больше всего пришелся по вкусу украинский борщ с пампушками и котлета по-киевски, а принцесса Анна полюбила осетрину под польским соусом.

В общем любимый горожанами ресторан проработал более 30 лет, но в 1989 году его закрыли. В течение 20 лет заведение превращалось в руины, пока в 2011 году после долгой реконструкции "Прага" не возродилась вновь.

Когда вы выбираете место для отдыха, ресторан или автомобиль – прежде всего, вы выбираете стиль жизни. "Прага" сегодня в чем-то похожа на Volvo XC60 – это встреча традиций и современности, это спокойствие, комфорт и в то же время праздник, когда вам того хочется, это "ривьера" прямо посреди города. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, насладиться сверхсовременной кухней и вместе с тем – встретить историю поколений.

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"Прага" – это про вечные ценности. Я люблю там проводить время с семьей, собираться несколькими поколениями: мама, бабушка и я. В "Праге" хочется праздника, но не обязательно в формате шумной вечеринки, а более изящно и в близком кругу", – говорит Светлана.

"Сюрприз" – элегантное наслаждение

Следующая остановка – ресторан-кондитерская "Сюрприз", что уютно расположился на улице Пирогова и занимает 2 этажа в старинном доме. Заведение основано в 1997 году, за это время ресторан стал настоящей визитной карточкой Киева. Это французская элегантность, изысканный вкус и сервис.

Как говорят в самом ресторане, это первая "правильная" французская кондитерская в Киеве. Впоследствии ее дополнили рестораном на 2-м этаже, который реконструировали в 2000 году. Для этого пригласили знаменитого владельца двух звезд Michelin Бруно Кюрбо. Он стал куратором меню "Сюрприза", которое до сих пор почти не изменилось.

Интересный факт: ресторан "Сюрприз" видел всех президентов Украины до, во время и после их президентства. Также в кондитерской есть книга отзывов с автографами и комплиментами от многих знаменитых людей. В "Сюрприз" приезжают за знаком качества, за давно любимыми десертами, которые можно было здесь попробовать и 20 лет назад. Это французский шик, изысканный интерьер и радушие, с котором ждут каждого гостя.

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Среди других ресторан выделяет главное – это незыблемое качество, внимание к каждой детали и умение держать марку на протяжении долгих лет. Приверженность традициям в "Сюрпризе" подобна сохранению Volvo своего ДНК в каждой новой модели. Хотя плагин-гибридный XC60 на рынке появился только в прошлом году, но все ценности – безопасность, забота об окружающей среде и ориентация на человека – остаются неизменными с момента основания компании. Как и в Volvo XC60, в "Сюрпризе" много внимания уделили именно качеству: составляющим, рецептуре и неизменности. Именно так и автомобиль Volvo XC60 имеет идеальный баланс между комфортом и управляемостью. Это кроссовер, в котором дизайн объединяется с элегантным интерьером и инновационными технологиями.

"Кондитерская, в которую я уже много лет хожу за вкусными конфетами. Из-за того, что все сладости здесь ручной работы, и конфеты тоже. Их идеальный шоколад никогда никого не оставляет равнодушным", – отмечает Светлана.

DOM №10 – 200-летняя история гостеприимства

Проезжаем киевскими улочками в абсолютной тишине – включив электрический режим, ДВС не работает, нет выбросов углерода, поэтому от авто не только владелец получает наслаждение, но и пешеходы. Представьте, если бы каждый водитель ездил в городе бесшумно – это же просто идеальная атмосфера для людей вокруг!

Останавливаемся на улице Спасской – одной из наиболее сохранившихся исторических улиц Подола. Нас встречает дом №10 – здание в стиле классицизма 1813 года и один из памятников архитектуры на этой улице. По легенде, 200 лет назад здесь жила семья скульптора, который много путешествовал по миру и приветливо встречал гостей в своем доме. Сегодня команде ресторана удалось буквально оживить историю – вдохнуть в нее новую жизнь. Меню ресторана DOM №10 – новая интерпретация идеи Сomfort food. Это хорошо известные блюда и рецепты, связанные с ценными и приятными воспоминаниями: медовик, вареники с вишней, севиче, ароматные пирожки собственного производства и многое другое.

Это не просто ресторан – вы словно действительно приходите в гости к семье скульптора сквозь время. Этот дом наполнен старинными предметами, академическими рисунками, элементами классических скульптур. И в то же время – современными деталями в исполнении украинских стеклодувов и художников, мастеров по латуни и мрамору. В этой эклектике, в сочетании истории и современности, изображены не только творческие люди, но и как будто сам Киев – разноцветный и в своем особом ритме.

И этот ритм – он для каждого свой, где вы можете выбрать не только ресторан для ужина сегодня, но и стиль своего путешествия к нему: электрический режим Volvo XC60 не использует ДВС. В таком режиме удобно ездить городом на чистой электроэнергии без выбросов СО2. Режим Hybrid – использует и бензиновый, и электрический двигатель – для уменьшения расхода топлива. Power – бензиновый и электрический двигатель работают на максимальной мощности, что придает авто динамики и удовольствия от управления.

"Несмотря на то, что DOM №10 открылся совсем недавно – он в здании, которому уже 200 лет. Поэтому я с трепетом отношусь к его истории. Сюда прихожу вкусно пообедать, в том числе люблю сезонные предложения, которые обновляются: меню из спаржи, трюфеля, меню на основе лисичек или летние блюда, созданные в коллаборации с известными брендами французского шампанского", – рассказывает Светлана. 1 /6 Город в твоем стиле

Мы выбрали для вас три душевных ресторана Киева – разных по стилю, меню и времени существования. От торжественного шика к уюту и элегантности. "Прага" расположена в удалении, "Сюрприз" – в динамичном центре, где улицы очень загруженные и очень шумные, а DOM N10 скрылся на узкой улочке Подола. Все эти рестораны разные не только по стилю и кухне, но и по тому, как к ним добраться.

Гибрид Volvo XC60 – идеальный для улиц и улочек города, насыщенного городского трафика и в то же время – для долгих путешествий. Режим Power подойдет для длинной трассы, чтобы полномасштабно ощутить силу двух двигателей. Электрический и гибридный режимы идеальны именно для города, а с помощью рекуперации заряд аккумулятора особенно активно пополняется в пробках. В электрическом режиме Volvo проедет до 50 километров – то есть в один день, путешествуя тремя ресторанами даже в киевских пробках, аккумулятор показывает остаток еще на 20 километров.

В Volvo каждая функция безопасности и поддержки водителя – это отдельная демонстрация надежности. Эта сфера – визитная карточка каждого Volvo уже более 90 лет. Самыми главными являются системы City Safety – стандарт для абсолютно всех авто: предотвращение столкновений, предотвращение съезда с дороги, предотвращение выезда на полосу встречного движения и камера на 360°, что помогает водителю маневрировать при парковке.