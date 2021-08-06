Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Арбузная диета

Обновляем гардероб

3 добавки в кофе

Летим на Миконос

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Partner

Гид-путеводитель по душевным заведениям Киева от Volvo

Актуально
6 августа, 10:00
Копировать ссылку
Volvo – настоящий бренд с душой – предлагает заглянуть в рестораны, где можно не только вкусно поесть, но и приобщиться к искусству

Когда история, традиции поколений и особая душевность встречают современность – рождается именно тот гибрид, который создает легенду. Volvo и эксперт по яркому досугу Светлана Гривковская отправились в однодневное путешествие столицей в поисках заведений, которые стали настоящими легендами. А самое главное – которые имеют общие с Volvo ценности, всегда ставя человека на первое место.

Volvo понимает: забота о клиенте становится залогом успеха в любой сфере – выбираете ли вы новый автомобиль или меню для ужина. В этих ресторанах можно не только вкусно поесть, но и получить эстетическое наслаждение, как и в автомобилях Volvo. Это сдержанная роскошь: тебе не нужно этим щеголять, ты просто знаешь, что выбираешь лучшее.

"Прага": прикосновение королевской семьи

Выезжаем на ВДНХ в гибридном кроссовере Volvo XC60, где нас встречает действительно легендарный киевский ресторан "Прага" – впечатляющее белое строение с колоннадой на фасаде, в окружении яркой зелени рядом с живописным озером с лебедями. Не менее впечатляет и история ресторана, которая началась в далеком 1956 году.

В начале 50-х годов для демонстрации успехов построили комплекс "Выставка достижений народного хозяйства"(ВДНХ). На его территории расположились 180 зданий, ландшафтные аллеи, пруды и несколько ресторанов, наиболее известный из них – "Прага". Интересно, что на карте Киева это место еще в 1860 году обозначали как "Красный трактир". Историки связывают такое название с красотой места.

До 1959 года ресторан назывался "Лыбидь" и попасть в него могли только посетители выставки. В том же году чехословацкие друзья в знак дружбы народов полностью перестроили здание в национальном стиле – изменили освещение, мебель, роспись стен, оборудование. Чехи также передали и свои рецепты, и так "Прага" стал одним из 12 ресторанов Киева, где начали экспериментировать с сочетаниями вкусов, внося западные тенденции в традиционную кухню. Здесь начали подавать блюда чешской и немецкой кухни.

В сентябре 1973 года "Прага" принимала у себя особых гостей: принца Филиппа, герцога Эдинбургского и его дочь – принцессу Анну. Они прибыли в столицу на соревнования по конному спорту. За время пребывания в Киеве, члены королевской семьи успели попробовать различные блюда из меню "Праги". Например, принцу Филиппу больше всего пришелся по вкусу украинский борщ с пампушками и котлета по-киевски, а принцесса Анна полюбила осетрину под польским соусом.

В общем любимый горожанами ресторан проработал более 30 лет, но в 1989 году его закрыли. В течение 20 лет заведение превращалось в руины, пока в 2011 году после долгой реконструкции "Прага" не возродилась вновь.

Когда вы выбираете место для отдыха, ресторан или автомобиль – прежде всего, вы выбираете стиль жизни. "Прага" сегодня в чем-то похожа на Volvo XC60 – это встреча традиций и современности, это спокойствие, комфорт и в то же время праздник, когда вам того хочется, это "ривьера" прямо посреди города. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, насладиться сверхсовременной кухней и вместе с тем – встретить историю поколений.

1/3

"Прага" – это про вечные ценности. Я люблю там проводить время с семьей, собираться несколькими поколениями: мама, бабушка и я. В "Праге" хочется праздника, но не обязательно в формате шумной вечеринки, а более изящно и в близком кругу", – говорит Светлана.

"Сюрприз" – элегантное наслаждение

Следующая остановка – ресторан-кондитерская "Сюрприз", что уютно расположился на улице Пирогова и занимает 2 этажа в старинном доме. Заведение основано в 1997 году, за это время ресторан стал настоящей визитной карточкой Киева. Это французская элегантность, изысканный вкус и сервис.

Как говорят в самом ресторане, это первая "правильная" французская кондитерская в Киеве. Впоследствии ее дополнили рестораном на 2-м этаже, который реконструировали в 2000 году. Для этого пригласили знаменитого владельца двух звезд Michelin Бруно Кюрбо. Он стал куратором меню "Сюрприза", которое до сих пор почти не изменилось.

Интересный факт: ресторан "Сюрприз" видел всех президентов Украины до, во время и после их президентства. Также в кондитерской есть книга отзывов с автографами и комплиментами от многих знаменитых людей. В "Сюрприз" приезжают за знаком качества, за давно любимыми десертами, которые можно было здесь попробовать и 20 лет назад. Это французский шик, изысканный интерьер и радушие, с котором ждут каждого гостя.

1/5

Среди других ресторан выделяет главное – это незыблемое качество, внимание к каждой детали и умение держать марку на протяжении долгих лет. Приверженность традициям в "Сюрпризе" подобна сохранению Volvo своего ДНК в каждой новой модели. Хотя плагин-гибридный XC60 на рынке появился только в прошлом году, но все ценности – безопасность, забота об окружающей среде и ориентация на человека – остаются неизменными с момента основания компании. Как и в Volvo XC60, в "Сюрпризе" много внимания уделили именно качеству: составляющим, рецептуре и неизменности. Именно так и автомобиль Volvo XC60 имеет идеальный баланс между комфортом и управляемостью. Это кроссовер, в котором дизайн объединяется с элегантным интерьером и инновационными технологиями.

"Кондитерская, в которую я уже много лет хожу за вкусными конфетами. Из-за того, что все сладости здесь ручной работы, и конфеты тоже. Их идеальный шоколад никогда никого не оставляет равнодушным", – отмечает Светлана.

DOM №10 – 200-летняя история гостеприимства

Проезжаем киевскими улочками в абсолютной тишине – включив электрический режим, ДВС не работает, нет выбросов углерода, поэтому от авто не только владелец получает наслаждение, но и пешеходы. Представьте, если бы каждый водитель ездил в городе бесшумно – это же просто идеальная атмосфера для людей вокруг!

Останавливаемся на улице Спасской – одной из наиболее сохранившихся исторических улиц Подола. Нас встречает дом №10 – здание в стиле классицизма 1813 года и один из памятников архитектуры на этой улице. По легенде, 200 лет назад здесь жила семья скульптора, который много путешествовал по миру и приветливо встречал гостей в своем доме. Сегодня команде ресторана удалось буквально оживить историю – вдохнуть в нее новую жизнь. Меню ресторана DOM №10 – новая интерпретация идеи Сomfort food. Это хорошо известные блюда и рецепты, связанные с ценными и приятными воспоминаниями: медовик, вареники с вишней, севиче, ароматные пирожки собственного производства и многое другое.

Это не просто ресторан – вы словно действительно приходите в гости к семье скульптора сквозь время. Этот дом наполнен старинными предметами, академическими рисунками, элементами классических скульптур. И в то же время – современными деталями в исполнении украинских стеклодувов и художников, мастеров по латуни и мрамору. В этой эклектике, в сочетании истории и современности, изображены не только творческие люди, но и как будто сам Киев – разноцветный и в своем особом ритме.

И этот ритм – он для каждого свой, где вы можете выбрать не только ресторан для ужина сегодня, но и стиль своего путешествия к нему: электрический режим Volvo XC60 не использует ДВС. В таком режиме удобно ездить городом на чистой электроэнергии без выбросов СО2. Режим Hybrid – использует и бензиновый, и электрический двигатель – для уменьшения расхода топлива. Power – бензиновый и электрический двигатель работают на максимальной мощности, что придает авто динамики и удовольствия от управления.

"Несмотря на то, что DOM №10 открылся совсем недавно – он в здании, которому уже 200 лет. Поэтому я с трепетом отношусь к его истории. Сюда прихожу вкусно пообедать, в том числе люблю сезонные предложения, которые обновляются: меню из спаржи, трюфеля, меню на основе лисичек или летние блюда, созданные в коллаборации с известными брендами французского шампанского", – рассказывает Светлана.

1/6

Город в твоем стиле

Мы выбрали для вас три душевных ресторана Киева – разных по стилю, меню и времени существования. От торжественного шика к уюту и элегантности. "Прага" расположена в удалении, "Сюрприз" – в динамичном центре, где улицы очень загруженные и очень шумные, а DOM N10 скрылся на узкой улочке Подола. Все эти рестораны разные не только по стилю и кухне, но и по тому, как к ним добраться.

Гибрид Volvo XC60 – идеальный для улиц и улочек города, насыщенного городского трафика и в то же время – для долгих путешествий. Режим Power подойдет для длинной трассы, чтобы полномасштабно ощутить силу двух двигателей. Электрический и гибридный режимы идеальны именно для города, а с помощью рекуперации заряд аккумулятора особенно активно пополняется в пробках. В электрическом режиме Volvo проедет до 50 километров – то есть в один день, путешествуя тремя ресторанами даже в киевских пробках, аккумулятор показывает остаток еще на 20 километров.

В Volvo каждая функция безопасности и поддержки водителя – это отдельная демонстрация надежности. Эта сфера – визитная карточка каждого Volvo уже более 90 лет. Самыми главными являются системы City Safety – стандарт для абсолютно всех авто: предотвращение столкновений, предотвращение съезда с дороги, предотвращение выезда на полосу встречного движения и камера на 360°, что помогает водителю маневрировать при парковке.

"Мне по душе сам бренд Volvo за безопасность и комфорт. Момент, когда садишься за руль, автомобиль в хорошем смысле контролирует все. Чтобы ты правильно въехал в поворот, не ехал сверхбыстро, включал поворотники, не отвлекался. Также это стиль и ощущение собственной уникальности на дороге. Но не агрессивная демонстрация своего эго, а спокойный кайф и элегантность, для собственного удовольствия. Это мой автомобиль", – делится впечатлениями Светлана

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Научиться управлять эмоциями
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как не сгореть на пляже
Хакнуть
Сольник звезды
МОГИЛЕВСКАЯ
14 августа / 20:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Обложка сентябрьского американского Vogue. Поддерживаете новые тенденции в моделинге?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять