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Герои "Гарри Поттера", "Игры престолов" и "Ведьмака" в Киеве!

Актуально
3 сентября, 13:07
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Чем удивит Parimatch Ukraine гостей фестиваля Comic Con Ukraine 2021

Уже на этих выходных, 4-5 сентября, пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2021 на территории Арт-завода Платформа. Фестиваль стал уже традиционным для Украины, организаторы каждый год собирают фанатов поп-культуры: комиксов, фильмов, видеоигр, настольных игр, фантастики и т. д. Именно на фестивале каждый поклонник может почувствовать себя героем как комикса, так и любимой игры, ведь может прийти в образе своего героя.

Фестиваль появился в 2018 году и быстро набрал обороты, и уже в этом году он подарит возможность послушать и пообщаться со звездными всемирно известными гостями Марком Дакаскосом (актер: "От колыбели до могилы", "Джон Уик 3"), Наталией Тена (актриса: "Гарри Поттер", "Игра Престолов", "Мандалорець"), Анной Шеффер (актриса: "Гарри Поттер", "Ведьмак"), Ричардом Морганом (автор серии книг "Видоизмененный углерод"), Еленой Манковской (модель Леди Димитреску из игры Resident Evil: Village).

В этом году компания Parimatch Ukraine подготовила сразу две зоны для гостей фестиваля. Let's Play – зона для фанатов спорта, где будут проходить основные спортивные соревнования фестиваля и появятся тематические фотозоны. Зона "Король горы" – с интерактивной игрой и киберспортивными соревнованиями по дисциплинам Dota 2 и CS: GO. Соответственно, 4 сентября пройдут соревнования по Dota 2, а 5 сентября по CS: GO. Участниками могут стать все гости фестиваля.

"Мы в Parimatch Ukraine любим не только спорт. Мы – фанаты развлечений! Поэтому мы очень активно следим и поддерживаем все активные события в мире культуры, музыки, киберспорта и активного отдыха. Comic Con Ukraine – это не просто фестиваль, это уже социальное явление, которое объединило вокруг себя тысячи фанатов видеоигр, комиксов, фильмов, косплея. Это не новый опыт для нас, ведь в 2019 году мы стали партнерами Comic Con Ukraine и представляли свою WOW-зону, которую посетил даже Конор Макгрегор. Мы как entertainment компания готовы удивлять гостей и уже в этом году будем поражать сразу двумя проектами в рамках Comic Con Ukraine 2021", – рассказал Павел Кожухарь, директор по развитию Parimatch Ukraine.

Два фестивальных дня пройдут в насыщенном формате: K-POP Cover Dance Battle, шоу косплееров, развлекательные стенды, комиксы и лекции, а также розыгрыш компьютера в зоне Let's Play от Parimatch Ukraine. Ищите билеты на официальном сайте и на сайтах билетных операторов.

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