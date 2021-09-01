Чем уникальны и знамениты ноутбуки Acer

Краткий гид по истории и особенностям устройства популярного тайваньского производителя поможет принять взвешенное решение при выборе мобильного ПК

Когда дело касается выбора нового мобильного компьютера, многие потребители внимательно исследуют Сеть, находят множество информации об интересующей модели. Но стоит выбранной модели не оказаться в наличии, или просто прийти в магазин, и покупатель начинает тонуть в море информации, а в итоге сдается на милость консультанта. В первую очередь рядовой потребитель привычно путает тайваньских производителей. Названия двух наиболее популярных брендов созвучны, но различия все же существенны. Так что же предпочесть? Ответ на этот вопрос обширен, но частичный ответ – в кратком рассказе о продукции одного из наиболее авторитетных производителей Тайваня – компании Acer.

Немного истории

Компания Acer была основана в 1976 году и относится к одним из первых и самых авторитетных производителей Тайваня. На заре своего существования название компании было другим, и знакомое современным пользователям "Acer" появилось только в 1988 году. Особый акцент был сделан на производстве доступных и функциональных компьютеров. Эта тенденция сохраняется и по сей день.

За десятилетия деятельности Acer представила немало выдающихся устройств и технологий. Компанией был создан в 1985 году первый в мире 32-разрядный персональный ЭВМ, который во многом опередил разработку IBM.

Помимо массовых устройств, с которыми ежедневно работают миллионы пользователей, вот неполный список того, что было создано Acer за десятилетия работы:

Swift 7 – самый легкий ноутбук из ноутбуков весом 890 г в корпусе тоньше сантиметра;

Predator 21 X – единственный в мире лэптоп с изогнутым дисплеем 21 дюйм и двумя видеокартами;

Swift 5 – 15,6-дюймовый ноутбук весом до 1 кг;

Predator Helios 700 – уникальный футуристический DTR-лэптоп с клавиатурой-слайдером и производительностью настольного ПК;

Acer Book RS – эксклюзив, созданный совместно с Porsche Design с карбоновым покрытием корпуса.

Производитель внес существенный вклад в популяризацию игровых ноутбуков и киберспорта, перевел специализированные модели для дизайна в категорию массовых устройств. Ноутбуки Acer занимают первые места по соотношению цены и качества и не первый год находятся среди лидеров продаж в Украине.

Модельные ряды и их особенности

На сегодня компания выпускает мобильные ПК для всех сфер деятельности: работы, учебы, развлечений, бизнеса, творчества, и, конечно же, игр. Даже больше: в ассортименте Acer присутствуют защищенные лэптопы ENDURO, которые не боятся проливного дождя и падений и ориентированы на работу в тяжелых полевых условиях. Кратко рассмотрим каждое из упомянутых направлений:

Бюджетные лэптопы для офиса и учебы – это востребованная серия Acer Aspire. При достаточно схожих характеристиках с конкурентами, Acer предлагает металлическую верхнюю крышку и необычные оттенки корпуса.

Ультрамобильные ноутбуки: в тонких металлических Acer Swift 3 и 5 серий модельного ряда сделана ставка на размер экрана: традиционные модели с экранами 14 и 15,6 дюйма теперь дополнены новинками с 16-дюймовыми дисплеями. Acer применяет в своих моделях ультрапрочные и легкие сплавы магния, лития и алюминия для большей надежности и меньшего веса.

Модели для ежедневного использования – модели с дискретной графикой начального и среднего уровня Acer Aspire 5 и Aspire 7 оборудованы сканерами отпечатков пальцев, подсветкой клавиатуры и доступны с диагоналями от 14 до 17,3 дюйма.

Геймерские устройства – серии Acer Nitro 5 и отдельный игровой бренд Predator. Acer делает ставку на доступность серии Nitro, которая долго время была №1 игровым ноутбуков в Украине, имеет лучший баланс цена/характеристики и множество конфигураций с заманчивой ценой.

Бизнес-лэптопы – корпоративный сегмент не быстро принимает новшества и отличается редкостной консервативностью. Уберите логотип компании-производителя, и даже сисадмин со стажем скорее всего не отличит Acer TravelMate от Latitude.

Ноутбуки для профессионального творчества – Acer ConceptD ориентированы на создателей самого разнообразного контента благодаря достаточному разнообразию конфигураций, в том числе и версий Pro с графикой Quadro. Модели ConceptD Ezel с уникальным поворотным креплением, сенсорным дисплеем и активным стилусом оценили художники и фотографы.

Как упростить выбор мобильного ПК

Покупка ноутбука – серьезный шаг, и лучше всего итоговое взвешенное решение принять самостоятельно, без чрезмерно активного участия экспертов из числа знакомых, продавцов-консультантов и комментариев "случайных прохожих" в Интернете.

Определитесь для себя, какие задания будут выполняться на компьютере, какие параметры "железа" важны, а какими можно пренебречь. Не ограничивайте выбор одним-двумя интернет-магазинами. Наилучшие результаты для поиска и сравнения обеспечивают сайты-агрегаторы цен вроде Hotline или Е-Katalog. К тому же, зачастую здесь можно найти ссылки на независимые тестирования и замеры производительности. Обязательно ознакомьтесь с информацией об интересующих моделях непосредственно на сайтах компаний-производителей. И только потом можно "нырять" в море субъективной информации от блогеров и "звезд" YouTube.

Подойдя к вопросу выбора ответственно, вы получите именно то устройство, которое необходимо, соответствует вашим запросам и будет эффективно работать не один год.