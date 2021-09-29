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Бренд glo ™, вдохновившись летними коктейлями, выпустил лимитированные стики

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Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
29 сентября, 09:00
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Хотите дополнить моменты вашей жизни летними вкусами в любое время года? Бренд glo™ вдохновился летними коктейлями и создал лимитированную серию стиков Neo Night Sensations*
/ Фото: пресс-служба

На правах рекламы

glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина

*Табакосодержащие изделия для нагрева не вполне безопасны и вызывают привыкание.

Линейка Neo Night Sensations из трех вкусов от glo™ создана, чтобы дополнить летние моменты. Ведь теплый сезон проходит, но воспоминания остаются.

glo™ создал уникальную линейку Neo Night Sensations
glo™ создал уникальную линейку Neo Night Sensations / Фото: пресс-служба

Стики Sunset Swing...

со вкусом цитрусовых тропических фруктов и крепкого биттер шприц дополнят ваш вечер пятницы. В течение неожиданной встречи с друзьями время не будет иметь значения, потому что никто не будет спешить домой. Солнце растворится в бокале, в плейлисте будут звучать лучшие песни, а вам будет казаться, что проходит только один миг.

Стики Sunset Swing со вкусом цитрусовых тропических фруктов и крепкого биттер шприц
Стики Sunset Swing со вкусом цитрусовых тропических фруктов и крепкого биттер шприц / Фото: пресс-служба

Стики Twilight Dance...

со вкусом испанской сангрии и фруктовым ароматом, в котором больше всего ощутимы нотки винограда. Многогранный вкус стиков дополнит ваш вечер, когда звон бокалов будет переплетаться с музыкой и танцами. Вы узнаете смех и рассказы ваших друзей, которые снова спонтанно решили запланировать поездку.

Стики Twilight Dance со вкусом испанской сангрии и миксом фруктов
Стики Twilight Dance со вкусом испанской сангрии и миксом фруктов / Фото: пресс-служба

Стики Midnight Sun...

со вкусом освежающего летнего напитка, который наполнен ароматом кисло-сладких фруктов. Они дополнят вашу вечеринку своим насыщенным вкусом. Представьте: вы танцуете в темноте под светом стробоскопов. Атмосфера напоминает одну из летних вечеринок, которая навсегда осталась в ваших воспоминаниях.

Стики Midnight Sun с ароматом кисло-сладких фруктов
Стики Midnight Sun с ароматом кисло-сладких фруктов / Фото: пресс-служба

Что стоит знать о компании "Бритиш Американ Тобакко"?

"Бритиш Американ Тобакко" (БAT) - одна из ведущих компаний, которая производит и поставляет табачные и Никотиносодержащие продукты миллионам совершеннолетних потребителей во всем мире. Штат компании составляет более 53 000 человек.

Она является лидером рынка в более чем 50 странах, а ее фабрики представлены в 43 странах мира. Стратегический портфель компании состоит из мировых брендов сигарет и растущего ассортимента товаров с потенциально пониженным риском для здоровья. Это изделия для вейпингу, системы нагрева табака, а также современные продукты для перорального применения, в частности бестабачные никотиновые паучи, влажный табак и снюс.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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