Бренд glo™ вместе с урбанистами трансформировал три локации в разных городах Украины. Какими они стали

Охота на Урбазавров увенчалась успехом на набережной реки Лыбидь в Киеве, Греческой площади в Одессе и Зеленых ступенях в Харькове

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Как привлечь внимание к урбанистическим проблемам и начать общественный диалог об их решении с легкостью и фановым подходом? Так, как это сделали в рамках урбанистической кампании бренда glo™ "Місто vs. Урбазаври" при поддержке урбанистов, украинских инфлюенсеров и BIG HERO проекта — Леси Никитюк. В мае этого года в Киеве, Харькове и Одессе началась охота на так называемых Урбазавров — локации-монстры, которые воплощают типичные урбанистические проблемы своих городов. Участники проекта решили выгнать Урбазавров с насиженных мест и трансформировать три локации в трех городах.

Сейчас эти локации — набережная реки Лыбидь в Киеве, Греческая площадь в Одессе и Зеленые ступени в Харькове — уже трансформированы. Неухоженные или неприспособленные для комфортного досуга пространства превратили в яркие, современные и комфортные споты для отдыха. Какие именно изменения произошли на локациях, как удалось их достичь и как они повлияют на жизнь городов? Рассмотрим детальнее.

Набережная реки Лыбедь в Киеве

Набережная реки Лыбедь в Киеве освобождена от Водозавра

Столичная локация до трансформации представляла интерес только для активистов, которые периодически устраивали субботники вдоль бетонных берегов Лыбеди. Коллектор зарастал порой непроходимыми зарослями и не был популярным в качестве прогулочной локации — ведь гулять здесь было неинтересно и некомфортно. Вход и выход с локации вообще было сложно найти.

Бренд glo™ вместе с урбанистами привел в порядок участок набережной от проулка Физкультуры до улицы Ивана Федорова. На локации теперь есть арт-элементы (граффити), барная стойка, экран для показа фильмов через проектор с комфортными местами для сидения, лавочки и тканевые навесы, которые создали комфорт и тень для отдыха у воды. А яркие линии на бетоне выполняют роль навигации для посетителей.

Водозавр, обитавший на набережной Лыбеди, не сразу оставил насиженное место. После первого этапа транформации Урбазавр вернулся вместе с мощным ливнем, который разрушил часть обновлений. Однако последствия быстро ликвидировали и провели "работу над ошибками". Тактический урбанизм показал свою практичность — ведь благодаря выбранным методам удалось быстро и без значительных затрат ресурсов доработать некоторые моменты и укрепить конструкции на локации.

Юлия Бевзенко, авторка проекта "Шукай!" и CITY HERO, которая возглавляла охоту на Водозавра, говорит, что разница между локацией до и после трансформации потрясающая:

"Я очень рада, что приняла участие в проекте о реальных изменениях. Набережную Лыбеди давно знали не с лучшей стороны. Теперь здесь чисто, красиво и можно посмотреть кино на проекторе. В это вложено много сил. Чем больше людей узнает о трансформации, тем популярнее станет эта локация".

12 сентября на трансформированной набережной Лыбеди провели яркую вечеринку в честь открытия локации. Главной темой мероприятия, которое посетила BIG HERO кампании Леся Никитюк, а также ряд звездных гостей, стали тактический урбанизм и ответственное потребление. На ивенте представили специальную ресайкл-коллекцию одежды от Валерия Топала и провели нестандартный перформанс с использованием урбанистических предметов в качестве музыкальных инструментов.

Одесский Площозавр наконец покинул Греческую площадь

В отличие от киевской локации, Греческую площадь хорошо знают и местные жители, и гости Одессы. Ведь локация расположена в самом центре города, между Александровским проспектом и главной туристической улицей Дерибасовской. На площади расположены торговый центр (точнее, вход в подземный комплекс), офисные центры и несколько заведений. Однако места для комфортного отдыха под открытым небом там фактически не было — не хватало тени, чтобы укрыться от жары, и мест для сидения.

После трансформации на площади появились лавочки, зеленые насаждения, тканевые навесы и гамаки. Теперь там современно и аккуратно, и можно с комфортом отдохнуть.

Одесский CITY HERO, известный теле- и радиоведущий Андрей Шабанов всегда стремился вернуть на Греческую площадь динамичную атмосферу, которую помнил со своей юности. Трансформация бывшего места обитания Площозавра реализует эту давнюю мечту:

"Я очень болел за свою локацию и доволен результатом! Трансформация вышла невероятной. Я уже вижу, что сюда приходят люди. Что они реально пользуются гамаками. Мои подписчики присылают видео с локации — как там стало много людей. И это ну очень классно!"

Зеленые ступени в Харькове теперь оживут без Хащозавра

Локация в Театральном переулке в Харькове когда-то была популярной, но со временем потеряла актуальность. Местные жители ходили по ней только при необходимости и часто выбирали другие пути. Однако нераскрытый потенциал Зеленых ступеней мог превратить этот маршрут в интересный городской спот с динамичной, творческой атмосферой.

Урбанисты вместе с брендом glo™ заметили эту возможность — и взялись создать именно такую локацию. Во время трансформации Зеленые ступени обустроили яркими скамейками нестандартной волнообразной формы, а также арт-элементами, которые подчеркнули их протяженность. Среди них установлены интерактивные трубы, через которые можно общаться на расстоянии. Ходить по этому пути стало интереснее, а по дороге можно остановиться и отдохнуть, или встретиться здесь с друзьями и провести время вместе.

У солистки группы Pur-Pur и CITY HERO харьковской локации Наты Смириной много воспоминаний, связанных с Зелеными ступенями. И она уверена, что теперь их станет еще больше.

"Когда я пришла сюда, увидела эту волнообразную лавочку, а потом присела на нее, а потом прилегла — просто влюбилась! Раньше все стремились поскорее пробежать эту лестницу. Теперь хочется здесь задержаться, побыть, порассматривать все арт-объекты. Очень круто!"

Тактический урбанизм как идеальный инструмент для начала урбанистических изменений

"Трансформации, которые внедряют в жизнь урбанисты вместе с брендом glo™ — это не просто временные улучшения. Это возможность взглянуть иначе на наши города в целом, начать диалог об урбанистических проблемах и способах их решения. Глобальные изменения начинаются с маленьких дел, на которые способен каждый, и их можно делать с легкостью и удовольствием! Наглядно продемонстрировано проектом "Місто vs. Урбазаври" и всеми, кто к нему присоединился!" — говорит BIG HERO кампании и амбассадорка бренда glo™ Леся Никитюк.

Бренд glo™ и урбанизм: неожиданное, но удачное сочетание

Бренд инновационных устройств для нагревания табака glo™ часто выходит за рамки ожиданий. Философия постоянного поиска и создания неожиданных сочетаний способствует появлению таких нестандартных проектов как "Музичний HYPER Set" в прошлом году и "Місто vs. Урбазаври" — в этом. Результат этой урбанистической кампании наглядный: крутой микс фана и значимой цели привлек к проекту тысячи украинцев, которые хотят позитивных изменений в своих городах, а также инфлюенсеров и селебрити. Поэтому теперь в Киеве, Харькове и Одессе есть новые, современные и комфортные городские пространства.

Урбанистическая кампания "Місто vs. Урбазаври" — уже не первая коллаборация Леси Никитюк и бренда glo™. И недавно они выпустили еще одну яркую коллаборацию — ролик о мире hyper+. Чем дальше будет удивлять бренд glo™ — можно узнавать на его официальной странице в Instagram @glo_ukraine.

Дополнительная информация

Проект в Киеве был реализован при непосредственной инициативе и поддержке Александра Возного, начальника Управления экологии и природных ресурсов, а также при поддержке КП "Плесо" и Управления экологии КГГА.

Вечеринка 12 сентября была проведена при участии агентства Slupsky Event Management.