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ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины

Актуально
20 августа, 09:00
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Украинское игристое в тематическом этно-дизайне представлено тремя самыми популярными вкусами – брют, полусухое и полусладкое

В честь тридцатилетия Украины компания ARTWINERY выпустила легендарное украинское игристое "Артемовское" в тематическом дизайне. Этно-игристое станет лучшим подарком и сувениром для друзей и коллег из-за рубежа. Количество тиража ограничено и будет доступно к продаже исключительно в интернет-магазине производителя и в сети Duty-free.

"С того момента как Украина стала независимой, наше предприятие получило возможность создавать игристые вина под собственными торговыми марками вместо "Советского шампанского". Поэтому бренд "Артемовское" родился вместе с Украиной и до сих пор остается самым любимым игристым украинцев. Чем гордится вся компания ARTWINERY. Поэтому этно-коллекция "Артемовского" – больше чем просто подарок Украине ко Дню Независимости, это часть ее истории", – прокомментировал Игорь Толкачев, генеральный директор компании.

Как рассказали в компании, праздничное лимитированное "Артемовское" представлено тремя самыми популярными вкусами – брют, полусухое и полусладкое. Все они будут доступны к продаже во всех аэропортах Украины.

"До конца августа этно-коллекция должна появиться в магазинах duty free. Поэтому ценители украинской классики смогут взять частичку праздника в особом украинском оформлении с собой в качестве сувенира для близких, друзей и партнеров. Ведь бренд "Артемовское" уже давно известен за пределами Украины и считается одним из лучших ее продуктов в своей категории", – прокомментировала Надежда Швец, директор по маркетингу.

Кроме того, один из самых популярных вкусов данной коллекции – "Артемовское" полусухое – уже доступен на сайте производителя по предварительному заказу.

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