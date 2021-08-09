Активный отдых в Литве

Благодаря своей инфраструктуре и аутентичной природе Литва является универсальным направлением для любителей спортивных путешествий

Благодаря своей инфраструктуре и архаичной природе Литва – это универсальное направление для любителей спортивных путешествий. Бескрайние просторы и безупречные велосипедные дороги могут стать отличным выбором для следующего отпуска. Проект при поддержке ЕС открывает для вас потайные места Литвы, которые заставят влюбиться в эту страну.

Для любителей долгих пеших маршрутов идеально подойдет Вильнюс. Столица удивит путешественников большим количеством туристических достопримечательностей. Вильнюс известен своим волшебным старым городом с мощеной дорогой, маленькими переулками и старинной архитектурой. Все туристы найдут в нем что-то уникальное. Например, прогуляйтесь самой узкой и тайной улицей. Дадим только одну подсказку: "Ищите Savičiaus g. 11". Город можно исследовать как пешком, так и на велосипеде.

В теплое время Литва привлекает своей универсальностью. Вы можете заниматься как водными видами спорта на свежем воздухе, так и поехать по многочисленным велосипедным маршрутам различной сложности. Новички могут не уставая наслаждаться яркими пейзажами велосипедных маршрутов, изысканной природой, бескрайними просторами на легком маршруте.

Клайпеда – Нида

Велосипедный маршрут протяженностью 52 км может показаться серьезным испытанием, но тропа, что тянется от портового города Клайпеда до самой восточной точки Литвы, Ниды, подходит как для опытных, так и для начинающих. Маршрут ведет велосипедистов по всей косе в Национальный парк Куршская коса, признанный ЮНЕСКО одним из самых впечатляющих объектов природного и культурного наследия в Балтийском регионе.

/ Фото: Remigijus Svilas

Эта велодорожка сопровождается постоянным затишьем волн Балтийского моря, песчаными пляжами, настоящими усадьбами рыбаков и необычными туристическими достопримечательностями, такими как Холм ведьм с таинственными деревянными скульптурами ведьм, дьяволов и других сверхъестественных персонажей. Вдоль пути вы встретите серых цапель и колонию бакланов. Сбавьте скорость и насладитесь наблюдением за птицами.

Велоспорт на острове Русне

Остров Русне – единственный литовский город-остров с веломаршрутами длиной 40 км. На нем есть много развлечений и кроме катания на велосипеде: от бесчисленных лугов и каналов до множества мест для катания на лодках и ловли рыбы. Остров также привлекает туристов объектами архитектуры XIX века: евангелическо-лютеранской церковью, одной из старейших церквей Литвы, и маяком Уостадварис, с которого виднеется панорама Куршской лагуны.

Вдоль озер и островов Тракай

Исследовав достопримечательности столицы, велосипедисты могут покататься и в исторической столице Тракай вблизи Вильнюса. Хотя это самая короткая велосипедная тропа (18 км), этот маршрут, безусловно, оставит много впечатлений. Тракайский район на самом деле насчитывает почти 200 озер и, пожалуй, самое красивое из них озеро Голуэй – одно из крупнейших в Тракайский районе и одно из самых глубоких в Литве.

/ Фото: Marius Dizaineris

Волшебную атмосферу маршрута создают множество бухт, крошечные озерные острова и, конечно, замок на острове Тракай – бывшая резиденция великого князя Литвы и популярная у туристов достопримечательность. Сравнительно небольшая протяженность маршрута делает его привлекательным для семьи. А любители водных видов спорта найдут также дополнительные развлечение на озере.

Веломаршруты в Каунасе

Велосипедные маршруты во втором по величине городе Литвы, Каунасе, были построены, чтобы полюбоваться межвоенной архитектурой города – Каунасским модернизмом. Если у вас есть свободных несколько часов, можете проехать велосипедный маршрут длиной 35 км, чтобы открыть живописные пейзажи Немана и реки Нерис, барочную красоту монастыря Пажайслиса и красочные декорации уличного искусства на зданиях.

Несмотря на то, что приведенные выше маршруты разработаны для спокойного велосипедного передвижения по Литве, имеется несколько веломаршрутов подлиннее – для более опытных велосипедистов, преодолевающих расстояния от 185 до 342 км.

Готовь сани летом, а телегу зимой

В холодное время Литва также насыщена спортивными развлечениями. Вы когда-нибудь слышали о ледяной лодке? Возможно, этой зимой вы решитесь попробовать покататься на паруснике на бегунках. Для этого водоемы должны замерзнуть по крайней мере на 10 сантиметров вглубь. А такие природные условия отлично подходят для Литвы.

Также зимой в Литве выпадает много снега, поэтому катание на лыжах становится замечательным времяпрепровождением и даже серьезным видом спорта. Высота компенсируется необычайной природной красотой и возможностью после сложного морозного дня снять крепатуру на минеральных источниках, в традиционной литовской сауне или насладиться расслабляющим массажем.

/ Фото: Gintarė Gerulaitienė

Литва прекрасно сочетает в себе захватывающие пейзажи природы с удобной инфраструктурой, что сделает ваш активный отдых удобным и комфортным, какой бы вид спорта вы ни выбрали. Проложите свой маршрут на карте Литвы.

При поддержке ЕС.

Программа инвестиционных мероприятий фондов Европейского Союза на 2014-2020 года.