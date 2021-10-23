Адам Ферелло наконец-то выпустил свой новый сингл Save Me

Очень энергичная, горячая песня, которую можно слушать в машине, дома, на тренировке или вечеринке – релиз раскрывает музыкальную сущность калифорнийского исполнителя

Адам Ферелло вернулся к своему авторскому стилю, чтобы создать неповторимый звуковой букет – новый сингл Save Me. Мелодичный и гипнотический, последний релиз раскрывает музыкальную сущность калифорнийского исполнителя, где сочетаются уже проверенные ходы, бас из будущего и авторские вспышки рейва.

Несмотря на то, что Адам Ферелло недавно вернулся к гастролям с программой, которая состоит, главным образом, из нового материала, Save Me еще не вошел в его шоу. Это, возможно то, что нас ждет очень скоро.

Adam Ferello :

"Я никогда не был настолько взволнован! Наконец-то люди смогут услышать эту очень энергичную и в то же время романтическую песню – Save Me. Я уверен, она многим понравится! Это именно то, чего нам всем так долго не хватало – очень энергичная, горячая песня, которую можно слушать в машине, дома, на тренировке или на вечеринке".

Последний релиз Адама Ферелло подчеркивает еще раз и без того впечатляющую, высочайшего уровня производительность этого звездного музыканта. Ищите Save Me на Spotify, Apple Music и других цифровых магазинах прямо сейчас.

Так же Адам напомнил о том, что в ноябре этого года разыграет 300 000 рублей и что тех, кто следит за его инстаграмом, ждет много интересного.