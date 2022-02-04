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Жизнь без Facebook? Представим, как бы жил мир без популярной социальной сети

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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4 февраля, 11:39
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Если любите Facebook, то в наших догадках вы увидите свою "жизу"
Жизнь без Facebook? Представим, как бы жил мир без популярной социальной сети
Жизнь без Facebook? Представим, как бы жил мир без популярной социальной сети

4 февраля Марк Цукерберг вместе с тремя сожителями основали Facebook. Это произошло в 2004 году в скромной комнате общежития, когда они учились в Гарварде. Тогда ребята еще не догадывались, что 30 сентября (2021 года) общее количество активных пользователей Facebook составит 2.91 млрд, а выручка третьего квартала – 29.01 млрд долларов. Люди приравнивают использование сети к воздуху, без которой они не могут существовать. Представим, как бы выглядела жизнь без Facebook, который стал для многих виртуальным местом отдыха.

Вы бы не знали, как живут ваши родственники и одноклассники

Поговаривают, что фото в Facebook публикуют для людей, которых видят раз в году. Среди них: дальние родственники, одноклассники и старые друзья. Обновленное фото в ленте – это гарантия для них, что вы в порядке, а еще новый инфоповод, чтобы обсудить с общими знакомыми и вспомнить о вашем существование.

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Вы бы не знали, как живут ваши родственники и одноклассники
Вы бы не знали, как живут ваши родственники и одноклассники / Фото: Pexels

Получали бы меньше комплиментов и знаков внимания

Количество комментариев под вашими фото в Facebook значительно больше, чем в Instagram. Не возражайте и не задавайте дополнительных вопросов. Лучше посмотрите свои последние фото, где несколько членов семьи успели написать, что вы лучшие, а еще пожелали счастья. Знакомо?

Получали бы меньше комплиментов и знаков внимания
Получали бы меньше комплиментов и знаков внимания / Фото: Pexels

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Вы бы не заявляли публично о собственной позиции одним стикером

Новости Украины и мира влияют на человечество. Большинство пользователей Facebook реагируют на инфоповоды и имеют свою точку зрения. Благодаря Facebook, у них есть возможность одним стикером на аватарке без слов показать свой патриотизм и позицию. И никаких постов не нужно.

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Не имели бы аналога Twitter для высказывания собственной точки зрения

Пользователи Facebook не стесняются высказывать свое мнение по поводу актуальных новостей, которые вызвали у них шквал эмоций. Они пишут об этом в постах на странице, а друзья, которым откликнулась тема, дают фидбэк. Многих пользователей Facebook, которые систематически делятся новостями, называют журналистами из народа.

/ Фото: скриншот

Недавно мы рассказывали, как стать креативнее за одну минуту.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
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