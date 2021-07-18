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Жара отступает: кого завтра порадуют +23, а кого – накроют мощные грозы

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
18 июля, 18:35
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В понедельник Украину ждут грозы и ливни. На западе ожидается 24-26 градусов, а вся остальная территория страны все также будет греться под 30-35 градусов жары
Какой будет погода в Украине 19 июля
Какой будет погода в Украине 19 июля / Фото: Unsplash

Невыносимая жара, от которой уже все устали и сто пятьдесят раз растаяли, отступает. Правда радостные +24 градуса получат только жители западных областей, но это уже хорошее начало. А все потому, что к нам идут атмосферные фронты северного циклона Christoph, который снизит температуру не только в западных, а и частично на севере и в центре.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, в понедельник Украину ждут грозы и ливни: на западе ожидается 24-26 градусов. В Житомирской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях – средняя температура будет +31. А вот остальная территория Украины все также будет греться под 30-35 градусов жары.

Погода в Украине на понедельник 19 июля
Погода в Украине на понедельник 19 июля / Фото: meteo.gov.ua

При этом дожди и даже с грозами ожидаются в большинстве областей. В понедельник сильные ливни со шквалами передают на западе, севере и местами в центральных областях.

Как вы уже поняли, понедельник начнется с хороших новостей – легкого охлаждения на улице. Можете отпраздновать это событие чашечкой холодного кофе, чтобы взбодрить свой завтрак. Как приготовить фраппе, глясе или бамбл-кофе – мы писали здесь.

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Затем стоит заглянуть в гороскоп и узнать, что вас ждет на этой неделе. А потом можно одеваться и идти покорять коллег своим умом, талантом и можно внешним видом. Если позволяет дресс-код – разнообразьте свой рабочий образ топом без бретелек, вместе с брюками свободного кроя, высокой посадкой и жакетом, вы будете выглядеть непревзойденно. А еще мы рассказывали, как собрать классные образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и лиловым.

Смотрите видео: мир страдает от экстремальных погодных явлений

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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