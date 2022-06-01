Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн

Канны 2022

Зеленская о муже

Звезды vs попугаи

Новая пандемия?

Куда пойти в Киеве

I love Lviv
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Здесь учился Цукерберг и Гейтс: ТОП-5 стран с самыми дорогими университетами

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 15:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сколько стоит обучение в престижных вузах, где среди выпускников самые богатые люди мира – рассказываем
Где самое дорогое высшее образование за границей
Где самое дорогое высшее образование за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" вместе с директором образовательно-эмиграционного центра Юлией Мартынюк расскажут о ТОП-5 странах с самыми дорогими университетами. Узнаете, где учились "сливки" общества и сколько заплатили за образовательные программы в Гарварде и других легендарных вузах.

Директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк
Директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк / Фото: пресс-служба

Реклама

1 – США

Самые дорогие университеты мира – в США. Локальные вузы первые в международных рейтингах, соответственно, обучение стоит целое состояние. Их студентов называют "сливками" общества, которые выросли в состоятельных семьях или собственноручно заработали миллиарды.

Средняя стоимость обучения – примерно 25 тыс. долларов в год. Минимальная сумма расходов студента на проживание – 12 тыс. долларов в год. Частные вузы США популярнее, чем государственные, благодаря легендарной истории и прогрессивным выпускникам, успехи которых аргументируют уровень полученного образования.

Реклама

Самые престижные частные университеты входят в "Лигу плюща" (Гарвардский, Йельский, Принстонский, Колумбийский и другие). Четырехлетняя программа бакалавриата в Гарвардском университете стоит примерно 200 тыс. долларов. В сумму не учтены оплата за проживание, питание и дополнительные сборы и расходы.

Известные выпускники Гарвардского университета – основатель Facebook Марк Цукерберг, 35-й президент США Джон Кеннеди, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и 44 президент США Барак Обама.

2 – Австралия

Если вы хотите сэкономить на университете, то Австралия не для вас. Средняя стоимость обучения за год – 24 тыс. долларов. Расходы не заканчиваются! За проживание, питание и другие расходы иностранному студенту нужно заплатить примерно 18 тыс. долларов в год.

Реклама

Если бы мы считали общую сумму стоимости обучения и проживания, Австралия заняла бы первую строчку в "самом дорогом" рейтинге, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

Самыми престижными университетами Австралии считают: Мельбурнский, Сиднейский (USYD/Sydney Uni), Австралийский (ANU) и Квинслендский (UQ).

3 – Великобритания

Обучение в вузах страны ассоциируется со знаменитыми Оксфордским и Кембриджским университетами. Их выпускники – персоны, которых знает мир: экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, физик Стивен Хокинг, поэт Оскар Уайльд, ученые Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.

Студенты при выборе университета руководствуются правилом: хороший университет – старый университет, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

Средняя стоимость обучения в Великобритании – примерно 22 тыс. долларов в год. Минимальные расходы на проживание – от 14 тыс. долларов в год.

Студенты-магистры, вынужденно покинувшие Украину, сэкономят на учебе в Оксфордском университете. 20 счастливцам будет предоставлена стипендия 7 500 фунтов на обучение и прочие расходы. Детали по ссылке.

4 – Сингапур

Обучение в университетах Сингапура и проживание – это роскошь для обычного студента. Удивитесь, но за годовую программу бакалавриата в вузе заплатите меньше, чем за аренду жилья, питание и прочие расходы. Стоимость обучения за год – примерно 19 тыс. долларов, а на проживание потратите – 20 тыс. долларов.

Мечта многих студентов – поступить в один из локальных университетов: Национальный университет Сингапура, Наньянский технологический университет, Сингапурский университет управления или Сингапурский университет технологий и дизайна.

5 – Канада

"Самое бюджетное" обучение в нашем рейтинге – в университетах Канады. Средняя стоимость – примерно 17 тыс. долларов. За проживание, питание и другие расходы иностранный студент будет платить от 12 тыс. долларов в год. В Канаде более лояльная эмиграционная политика для студентов, по сравнению с другими странами. Потенциально бакалавры или магистры могут получить гражданство.

Читайте о ТОП-7 ошибок абитуриентов при поступлении за границу.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт, где в деталях мы узнаем Украину
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять