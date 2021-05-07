Запрет на вечеринки и закрытые пляжи! В Египте и Турции ввели новые жесткие правила отдыха

В Египте и Турции вводят локдаун, но украинцы смогут продолжать отдыхать на курортах

Фото: Pexels

В Египте закрывают пляжи, и запрещают вечеринки: там с 6 мая двухнедельный локдаун. А с 7 мая закрывается все, кроме магазинов в Турции. Об этом сообщают в сюжете новостей "Сегодня".

Сюжет Олекcандра Чернышук Видео: Сегодня

В разгар туристического сезона в Египте глава египетского правительства объявляет о жестком локдауне с 6 мая. Отмечает, что все развлекательные события, конференции, вечеринки или фестивале будут запрещены, где бы они ни происходили – в клубах, гостиницах или ресторанах.

"Мы должны быть уверены, что все под контролем в данный период", – сказал глава египетского правительства.

Минимум на две недели в стране вводят комендантский час – после 9 вечера не будут работать кафе, магазины, торговые центры и кинотеатры. До конца следующей недели не будет ходить общественный транспорт. Всем, в тому числе и иностранным туристам, будет запрещено отдыхать на общественных пляжах и в парках. И туристические операторы успокаивают – гостиничные пляжи никто не будет закрывать, поэтому туристы локдауну почти не почувствуют.

"Все, что интересует украинских туристов – это музеи, они будут открыты. Ярмарки, базары все будет открыто. Единственное, они будут закрываться чуть раньше – до 9 вечера. Вот и вся регуляция. ", – туристический гид Олег Третьяк о карантинных нововведениях.

Туроператоры говорят: через локдаун в Египте цены еще больше вряд ли снизятся. Потому и так в этом сезоне – слишком привлекательны.

В Турции ситуация другая – с 7 мая закроют почти все. Местное правительство разрешило продавать только продукты питания и средства гигиены. Местным туристам – путешествовать запрещают, а вот иностранных – приглашают в страну.

Большинство туристических мест – работают. Отдыхающим нельзя разве что покататься на воздушных шарах в Каппадокии. Перед вылетом в путешествие нужно получить на сайте правительства специальный HES-код. Им турецкие власти отслеживает перемещения людей. Без него нельзя заселиться в отель или попасть в музеи, большинство из которых, кстати, открыты. Туристов везде проверяет местная полиция. Чтобы путешествовать без хлопот, нужно показать паспорт.

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