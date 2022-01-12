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Зачем нырять в прорубь на Крещение – традиции и причины

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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12 января, 18:17
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Что движет людьми нырять в ледяную воду, когда на улице как минимум -10°C? Рассказываем о самых главных традициях и причинах
Зачем нырять в воду на Крещение 2022
Зачем нырять в воду на Крещение 2022 / Фото: unsplash.com

19 января в Украине будут отмечать один из самых важных и особенных праздников для православных христиан – Крещение Господне 2022. Главной же традицией этого дня является купание в проруби.

Верующие и не очень, закаленные и не моржи, многие люди отправляются в этот день к водоемам, что совершить омовение. Откуда пошла традиция и зачем люди ныряют в воду в этот день, рассказываем в материале.

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Как Иисус

Ритуал купания на Крещение для христиан стал символом, который связывает их с Сыном Божьим. Ныряя в прорубь в этот день, верующие как будто смывают грехи и повторяют за Христом, когда тот крестился на реке Иордань от святого Иоанна.

Люди верят, что в этот день вода в водоемах и источниках имеет целебные свойства. Соответственно, само ныряние может избавить от болезней. Таким образом люди еще больше укрепляют свою веру в Бога. Тем более, что после совершения омовения многие испытывают невероятный эмоциональный подъем, сродни эйфории.

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Укрепление иммунитета

Как бег и любой другой вид спорта, купание в ледяной воде с каждым годом привлекает все больше последователей. Моржи закаляются, ведут здоровый образ жизни, укрепляют иммунитет и правильно готовятся к процессу.

Дань моде

Хоть в этот трудно поверить, но на что только не пойдут люди ради трендов. Здоровый образ жизни становится все популярнее, а моржевание – один из хороших способов укрепить здоровье. Конечно, есть и смельчаки, которым нравится веселье и общность с группой друзей: прыгнуть в прорубь, а затем отметить это и согреться горячительными напитками.

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Сила воли

Подойти осознанно к омовению, правильно подготовиться и прыгнуть в ледяную воду – это еще и возможность проверить свои силы, доказав себе, что это возможно.

Читайте также: Церковные праздники и посты в январе-2022: детальный православный календарь

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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