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За билет на поезд – 36 300 гривен! Мы узнали, как выглядит самый дорогой вагон "Укрзализныци"

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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14 января, 11:14
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Купить традиционно билет в кассе не удастся, потому что для любителей премиальности – другие правила
Мы узнали, как выглядит самый дорогой вагон "Укрзализныци"
Мы узнали, как выглядит самый дорогой вагон "Укрзализныци" / Фото: Инфографика Life Сегодня

Пока одни путешествуют в плацкарте за ₴300 и называют вагоны "Укрзализныци" олдскульными, другие – шикуют. Потому что знают, как попасть в вагон-салон, который напоминает 5-звездочный отель и стоит, как премиальные апартаменты. Самый дорогой в Украине вагон мы нашли по ₴36 300 и расскажем, что на самом деле скрывается за королевским экстерьером. И главное: в каком направлении едет поезд за такие деньги?

За что люди платят ₴36 300?

Любители особенного, привыкшие к премиальным условиям 24/7 в любом месте, не выбирают плацкарт или купе. Даже если речь идет о передвижении по Украине. Их удивит только вагон-салон, который стоит в десять раз больше и по экстерьеру напоминает Версальский дворец, где жили французские короли

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Экстерьер напоминает Версальский дворец
Экстерьер напоминает Версальский дворец / Фото: Unsplash

Вагон-салон специально присоединяют к конкретному поезду, маршрут которого выбирает гость. Больше всего за пользование лакшери-вагоном заплатите, если будете ехать из Мариуполя в Рахов. Общая цена за пребывание в вагоне – ₴36 300.

А вы что хотели, за эти деньги вы будете ехать в королевских условиях все 1804 км и не почувствуете дискомфорта.

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В вашем владении на протяжении путешествия кухня, которая оборудована холодильником, микроволновкой и электроплитой для удобного приготовления и хранения пищи. Правда, ее дизайн более скромный, чем гостиной.

В вашем владении на протяжении путешествия кухня
В вашем владении на протяжении путешествия кухня / Фото: пресс-служба

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Королевский зал, где стоит стол для званых ужинов, диван, зеркало и плазменный телевизор с аудиосистемой. Сложно представить людей, которые едят вареные яйца в этих помпезностях. И не отрицайте, что продукт не ассоциируется с поездами.

Экстерьер напоминает Версальский дворец
Экстерьер напоминает Версальский дворец / Фото: пресс-служба

В королевском зале стоит стол для званых ужинов, диван, зеркало и плазменный телевизор с аудиосистемой
В королевском зале стоит стол для званых ужинов, диван, зеркало и плазменный телевизор с аудиосистемой / Фото: пресс-служба

Спальня с кроватью для двоих, шкафом, письменным столом также есть.

Спальня с кроватью для двоих, шкафом, письменным столом также есть
Спальня с кроватью для двоих, шкафом, письменным столом также есть / Фото: пресс-служба

Кроме спальни, в вагоне есть дополнительные комфортабельные купе для 6 человек.

Кроме спальни, в вагоне есть дополнительные комфортабельные купе для 6 человек
Кроме спальни, в вагоне есть дополнительные комфортабельные купе для 6 человек / Фото: пресс-служба

И основное: привычные душ и туалет, как в отеле, тоже найдете в вагоне. Сразу возникает вопрос – "А это точно поезд?".

Привычные душ и туалет, как в отеле, тоже найдете в вагоне
Привычные душ и туалет, как в отеле, тоже найдете в вагоне / Фото: пресс-служба

Максимальное количество мест в вагоне – 8. Если вы будете путешествовать с компанией в один из городов Украины, то можете поделить сумму на всех и сэкономить.

На случай, если запланируете соло-поездку по самому длинному маршруту Мариуполь – Рахов, то заплатите ₴36 300.

И почувствуете себя королем, ведь будете находиться в премиум-салоне одни. Отдали бы такие деньги за билет? К слову, за указанную сумму реально купить авиабилет в США в два конца.

Можно ли заплатить поменьше?

₴36 300 – это максимальная стоимость, которую платят гости премиального вагона, курсирующего из Мариуполя в Рахов. Но можно сэкономить, выбрав другие направления по Украине. За маршрут Одесса – Львов заплатите ₴24 200 гривен, а за поездку из Одессы в Харьков – ₴28 500.

Это сомнительная экономия. Ее поймут только аристократы, успевшие протестовать услугу. Очередь на бронирование вагона отсутствует, а билеты не разбирают, как "горячие пирожки".

Не все готовы отдавать состояние за одну поездку, поэтому вагон, который вы видите на фото, бронировали за 2021 год 16 раз.

Сложно представить людей, которые едят вареные яйца в этих помпезностях
Сложно представить людей, которые едят вареные яйца в этих помпезностях / Фото: пресс-служба

Вагонов-салонов в "Укрзализныци" есть 12 штук. В среднем вагоны, курсирующие по разным направлениям, бронируют 8 раз в месяц. Наибольший спрос зимой, когда люди едут ближе к Карпатам. А еще в летний период, который путешественники любят проводить на юге Украины.

Может ли купить билет каждый?

Да! Но сначала заполните письменное заявление с маршрутными данными пассажира и ждите фидбека работников. А вы думали, счастливый билет в королевские условия за минуту в кассе купите? Нет.

Что нам не хватило в королевском вагоне?

Когда услышали цену и позиционирование "вагон-салон", то ожидали увидеть не только подходящий интерьер, но и бонусы для гостей.

И нет, мы не о безлимитном шампанском Moët & Chandon и лобстерах, а о чае, который ассоциируется с уютным началом поездки по украинской железной дороге. За горячий напиток придется доплатить. Но пить его будете из дорогого сервиза, а не из олдскульных бокалов с металлической ручкой.

Еда в стоимость билета также не входит, вареные яйца и бутерброды приготовьте сами дома.

Бесплатные средства для гигиены на умывальнике тоже ожидали увидеть. Но они отсутствуют. До начала пандемии выдавали только полотенце и мыло, но не в реалиях пандемии.

Привычные душ и туалет, как в отеле, тоже найдете в вагоне
Привычные душ и туалет, как в отеле, тоже найдете в вагоне / Фото: пресс-служба

Если вы думали, что гостей будет сопровождать не только проводник, но и охранник или официант, мы разочаруем. Среди персонала приветливо встретит только проводник. Кстати, у него есть отдельное купе в вагоне. В доступе гостей кнопка вызова, которой они пользуются по желанию. Пассажиры могут в любое время нажать ее, чтобы проводник пришел на помощь в зал.

Все проводники, обслуживающие королевские вагоны, проходят тестирование по психологии. Надо же найти общий язык с зваными гостями с первых секунд!

Стоит ли одна поездка в вагоне-салоне ₴36 300?

Пребывание в вагоне-салоне удивит в первые секунды каждого. Интерьер и условия разрушают мифы о стандартной "картинке" внутри поездов украинской железной дороги.

Но эта премиальность – не для всех: чтобы попасть в вагон, курсирующий из Мариуполя в Рахов, необходимо заплатить примерно две среднестатистические зарплаты украинца.

Если запланируете путешествие, то будьте готовы, что услуга "Все учтено" отсутствует. Да, с бесплатным чаем вас не встретят, но новые впечатления гарантированы. Вагон за ₴36 300 имеет плюсы, но и не без минусов, к которым необходимо заранее подготовиться.

Недавно мы рассказывали о самой дорогой аренде спорткара в Киеве и VIP-зале аэропорта "Борисполь", который любят звезды.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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