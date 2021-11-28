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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Как жить в дорогих отелях за минимальные средства: эксперт рассказала 8 секретов бронирования жилья

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
28 ноября, 10:05
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Узнаете, как выбрать отель и не прогадать и в каких странах их звездность не соответствует условиям
Как жить в дорогих отелях за минимальные средства
Как жить в дорогих отелях за минимальные средства / Фото: Pexels

От выбора гостиницы зависит впечатление от отдыха. Согласны? Не всегда оплаченное жилье соответствует картинке, показанной турагентом при бронировании. И не важно: это отель за 1000 гривен в день в Египте или прайсом более миллиона гривен на Мальдивах. Мы с тревел-экспертом Марина Плысак расскажем 8 секретов, которые необходимо знать каждому туристу, который бронирует отели во время поездок.

Тревел-эксперт Марина Плисак
Тревел-эксперт Марина Плисак / Фото: пресс-служба

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Как выбрать отель туристу, чтобы не разочароваться по прилету?

Бронируйте отели на проверенном сайте – Booking, если предпочитаете апартаменты, то на Airbnb.

Выбирайте жилье, расположенное не менее 2 км от центра. Не стоит заселяться в 5 или 10 км от центра. Большое расстояние минимизирует положительные впечатления от поездки. Потому что придется больше времени тратить, чтобы добраться до центра. И, конечно, средств. Вы должны быть в центре событий, классных локаций и вкусных ресторанов.

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Бронируйте отели с рейтингом, где отметка не менее 6. Оценка 5,5 и ниже – это вероятность, что жилье вас не поразит.

Проверьте отзывы на TripAdvisor об отеле перед бронированием. Читайте честные комментарии туристов, которые были там недавно. Ибо отзывы 1-летней давности – неактуальны.

Узнайте, популярный отель среди туристов со всего мира. Как это сделать? Зайдите на Booking и посмотрите наличие мест на три рандомных дня. К примеру, 14,15 и 16 января. Если даты для поселения свободны, то велика вероятность, что отель не пользуется спросом.

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Дополнительно посмотрите количество номеров конкретного типа, которые остались для бронирования, чтобы убедиться в их качестве. Если свободных много, то стоит задуматься.

Проверьте, соответствуют ли визуально условия отеля, фото которых разместили на Booking, реальности. Как именно? Все просто: найдите в Instagram по геолокации отель и посмотрите последние публикации отдыхающих там туристов. Вы увидите не только ресепшн, но и номера внутри и локальный ресторан. Фото туристы также публикуют вместе с отзывами на TripAdvisor.

Можно ли сменить номер после оплаты бесплатно, если условия разочаровали?

Да! Но из-за "не такого" вида из окна и цвета обоев номер не поменяют. И не говорите, что мы не предупреждали. Должны быть веские причины и аргументы.

Например, нерабочий телевизор, душ или сломанная кровать, которые будут портить впечатление от отпуска. Если вы заселились в номер, не отвечающий заявленным условиям на сайте – обратитесь на ресепшн. Дирекция отеля может изменить номер бесплатно, чтобы исправить ситуацию.

Людям, бронировавшим номер не самостоятельно, а покупавшим тур в агентстве, беспокоиться не нужно. Ибо за них решает вопрос тур-агент дистанционно. Ключевая цель которого – сделать клиента счастливым. Не обходится без случаев, когда турист переезжает в другой номер с лучшими условиями, потому что предыдущий не отвечает заявленным условиям на сайте.

Раннее бронирование билетов в отели – это 100% экономия?

Нет! Но иногда отели делают скидки на прайс номера, если у них заполнен минимум мест. Приблизительно за месяц до прибытия путешественники встречают такую "акцию". Этим лайфхаком отели автоматически заинтересовывают людей, потому что цена поражает и поднимает свой спрос на рынке. Но ближе к дате прайс растет.

Аналогичная "акция" не действует, если дата приходится на праздники. К примеру, Новый год или Рождество. Прайс в указанные дни будет самым высоким. Цены снижать не будут, потому что номера без скидок будут разбираться как горячие пирожки.

Ловите еще один лайфхак для экономии на проживании! За 1 или 2 дня до заезда прайс на номера также снижают, если спроса нет. Но риск существует, потому что существует вероятность, что их раскупят, а вы не дождетесь приятной цены.

Есть ли проверенные и нерисковые лайфхаки, чтобы сэкономить на бронировании отеля?

Да! Если вы путешествуете по Европе, то заселяйтесь в будние дни в туристические отели, а на выходные – в бизнес-отели. Потому что на уикенд их клиентов становится все меньше, ведь спрос на гостиницу только в будни. И цены – ниже.

В каких странах звездность гостиницы не отвечает условиям?

Большинство туристических стран не могут похвастаться соотношением уровня гостиницы и имеющимися условиями. В ТОП-3 входят Египет, Турция и Кипр. А еще африканские туристические курорты, к примеру Занзибар.

В начале года в отеле Египта 3 звезды, а в конце сезона – 4. Отель увеличивает количество звезд, повышает прайс на жительство, но условия соответствуют предыдущей звездности, – отметила тревел-эксперт.

Сколько нужно заплатить, чтобы переселиться в номер с вау-видом?

Если вы прилетели в туристические страны как Египет или Турция, и хотите по прилету сменить номер, потому что в забронированном турагентом вас не поразил пейзаж, то придется доплатить. Но переселят только в том случае, если будут свободные номера.

За вид на море в 3 и 4 гостиницах заплатите от 5 до 10 долларов в сутки. В 5 звездных отелях – от 15 долларов в сутки.

В Европе такая "тема" не актуальна. На рецепции, как в Египте или Турции, вопрос не решить. К примеру, в Париже за дополнительную плату 15 долларов вас не переселят в номер с видом на Эйфелеву башню. Единственный выход – бронировать другой номер с вау-видом. Туристы за номер, где видна упомянутая туристическая достопримечательность из окна переплачивают не менее 50 евро.

Обязательно ли в каждой гостинице страны доплачивать 1 доллар, чтобы горничная дополнительно убрала?

Нет. "Долларовая" система – это египетская и турецкая фишка. В этих странах, заплатив 1 доллар в день, у туристов номер будет блистать. Если оставите 10 долларов, то не беспокойтесь о чистоте в течение целого отдыха. Как и об уложенных лебедях на кровати, которых сделали из полотенец.

В отелях Европы "долларовой" системы нет. Там без дополнительной платы уберут номер. Достаточно позвонить на рецепцию, потому что команда отеля заботится о его репутации.

Нужно ли доплачивать дополнительные средства в отеле, чтобы заселиться в номер раньше 14:00?

В Европе – нет, если номер будет убран и свободен. В Турции и Египте – да. В туристических странах без дополнительной платы раньше 14:00 не попадете в номер. Если не хотите доплачивать, как и сидеть в отеле, ожидая 14 часов, то идите гулять.

Но попросите администраторов на рецепции, чтобы они присмотрели за вашими чемоданами в отеле. Эта услуга безвозмездна.

Мы также рассказывали о ТОП-5 отелей на Мальдивах, где любят отдыхать звезды и богачи.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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