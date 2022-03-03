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Выезд украинцев в Германию: как выехать, получить помощь, работу и где жить

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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3 марта, 19:57
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Информационный портал Handbook Germany рассказал, как нашим гражданам найти убежище и безопасность в Европе
Как украинцам выехать в Германию
Как украинцам выехать в Германию / Фото: pixabay.com, Facebook

Российское вторжение на территорию Украины заставило миллионы людей покинуть свои дома. Из специальной главы портала Handbook Germany мы узнали о текущей ситуации на границах, а также о въезде на территорию Германии и о дальнейшем пребывании в стране.

Украинцы, которые уже находятся в ФРГ, также смогут найти здесь актуальную и проверенную информацию. Информационный портал о жизни в Германии сообщил, как заехать в страну нашим гражданам в военных условиях.

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На сайте можно найти развернутые ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у беженца. Вот главные пункты, раскрывающиеся в материале.

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  • Выезд/въезд
  • Медицинское обслуживание
  • Помощь от государства
  • Пребывание
  • Проживание
  • Работа

Контроль на польско-германской границе осуществляется упрощено, поэтому большая часть прибывших в ФРГ украинцев, пока остались просто незарегистрированными, а остановились у знакомых или проживающих здесь родственников.

Пресс-секретарь МВД Максимилиан Каль (Maximilian Kall) рассказал, что немецкие города и коммуны готовы принять и разместить всех:

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Мы видим со всех сторон колоссальную готовность оказать помощь в том, что касается приема, размещения, обеспечения всем необходимым и другой поддержки бегущих от войны – главным образом это женщины и дети.

Вид на жительство без лишних формальностей

Германия принимает украинских беженцев без лишних формальностей, по упрощенной процедуре. Правовая основа для этого была разработана в Евросоюзе после войн на Балканах специально для таких случаев и еще ни разу не применялась.

Также узнайте, почему статус беженца – не лучшая идея! Какие плюсы и минусы эмиграции в Польшу.

Смотрите также круглосуточную правительственную горячую линию – 1545: чем там могут помочь.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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