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Выбор редакции: где отдохнуть в Киеве на День молодежи и День Конституции Украины

Сегодня, 20:30

Как насчет экскурсии на легендарной крыше ТРЦ Gulliver, фестиваля, где тату – основное развлечение, а еще концерта посреди Днепра от "НеАнгелов"?

Афиша на выходные в Киеве
Афиша на выходные в Киеве

Этот уик-энд, как и предыдущий радует дополнительным выходным в понедельник, ибо он приходится на 28 июня – День Конституции Украины . А в воскресенье 27 июня мир отмечает День молодежи ! Проведите эти праздники на концерте, фестивале или ивенте, который подарит новые впечатления. Мы расскажем о мероприятиях, которые рекомендуем посетить в эти выходные. Если планируете провести их за городом – читайте авто-гайд о ТОП-местах Киевщины.

Концерт группы "НеАнгелы"

Как насчет шоу на воде от "НеАнгелов"? Слава и Виктория знают, как вас удивить! Поэтому прозвучат легендарные хиты, которые у всех на слуху и с эмоциями ностальгии. Выступать звезды на сцене посреди Днепра, а зрители будут наслаждаться песнями с балконов отеля. Нетипичный формат, не так ли?

Когда: 28 июня в 20:00.

Цена: от 500 гривен.

Где найти: в отеле Bakkara River Party.

Экскурсия по Киеву на высоте

Идеальный вариант для тех, кто любит архитектуру и ритм столицы! И хотел увидеть эту "картину" с высоты! У вас будет такая возможность на благотворительной экскурсии, которая пройдет на крыше ТРЦ Gulliver. В группе до 50 человек вы сможете насладиться городом. В чем особенность экскурсии? Не всем удается попасть на знаменитую крышу, но на упомянутом мероприятии это стало возможным. Поверьте, без инста-фото, новых впечатлений и вау-пейзажей не обойдется.

Когда: 28 июня в 12:30.

Цена: 450 гривен.

Где найти: встреча у входа возле ТРЦ Gulliver.

Концерт Луны

Как насчет акустического концерта певицы Луны? Исполнительница на террасе D12 порадует поклонников хитами из разных альбомов и душевной атмосферой. Звезда свое творчество называет "душевный поп"! Почему бы вам не проверить сказанное в действии уже в эту субботу?

Когда: 26 июня в 19:00.

Цена: от 450 гривен.

Где найти: на террасе D12 на ул. Десятинной, 12.

ФестивальTattoo Collection

Предлагаем еще и 16 Международный тату-фестиваль Tattoo Collection посетить! Он пройдет в тематике борьбы добра со злом. На мероприятие съедутся тату-мастера со всей Украины, некоторые из них будут бороться за кубок Golden Machine и победу в номинациях, которых более 10. И, конечно, не без комьюнити любителей татуировок. Но не тату единственными: на локации также пройдет парад кастомизированных авто. Будут еще мастер-классы, музыкальные сеты от украинских DJ и фудкорты с уличной едой.

Когда: 25-27 июня в 11:00.

Цена: от 160 гривен.

Где найти: на Арт-заводе "Платформа" на ул. Беломорской, 1.

Концерт Басты

Любители песен Басты "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре" и других, вы здесь? Если да, то скорее на концерт исполнителя! Действо вернет вас в приятную ностальгию. Есть также шанс услышать новые треки с альбома "Баста 40".

Когда: 26 июня.

Цена: от 1300 гривен.

Где найти: в клубе Stereo Plaza, который на проспекте Валерия Лобановского, 119.

Недавно мы рассказали об отдыхе в Яремче и почему туристы любят данный курорт летом.

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