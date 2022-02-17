За 24 часа – 527 тыс. гривен! Зацените 3 путешествия миллиардерши Пэрис Хилтон, которая не знает слова "нет"

Ее путешествия – это мечта каждого, но деньги, которые она тратит на них – недостижимые суммы для многих

За 24 часа – 527 тыс. гривен! Зацените 3 путешествия миллиардерши Пэрис Хилтон, которая не знает слова "стоп"

17 февраля американская актриса, модель и певица Пэрис Хилтон празднует 41 день рождения. Ее лайфстайл ассоциируется с гламуром, роскошью и жизнью, где не отказывают себе ни в чем. Не удивляйтесь этому: она же наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton и успешная бизнес-леди.

По данным издания Inspirationfeed, состояние Пэрис Хилтон оценивается в 300 млн долларов (на 1 августа 2021 года). Отпуск на недостижимые Мальдивы для нее – мелочи. Мы расскажем о 5 путешествиях звезды, которые стоят состояние.

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1 – Мальдивы

Райские Мальдивы, где конфиденциальность и идеальная природа с белым песком и прозрачной водой – must visit для звезд. Конечно же, Пэрис Хилтон их посетила с мужем Картером и поделилась видео в Instagram.

Но нас удивило не месторасположение пары на карте мира, а вилла отеля Conrad Maldives Rangali Island, где они жили. Почему? Представьте: они жили в надводной вилле со спальней, гостиной, зонами отдыха и ванной.

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Изюминка которой – подводная зона-аквариум со спальней, имеющей стеклянный купол, с углом обзора 180 градусов.

Мальдивы были таким волшебным опытом ! Мы с Картером чувствовали себя королем и королевой под водой, – написала Пэрис Хилтон в Instagram.

Хотите пожить в райских условиях хотя бы сутки, как Пэрис Хилтон? Готовьте примерно 527 тыс. гривен. В стоимость не учтено трехразовое питание – только завтраки. К слову, на Booking эту виллу не найдете, потому что это эксклюзив. Вас проконсультирует только персональный турагент, у которого среди клиентов любители особого отдыха за состояние.

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2 – ОАЭ, эмират Дубай

Прогрессивный Дубай, в спросе среди туристов 12 месяцев подряд, Пэрис Хилтон с любимым Картером тоже его посетили, ведь это один из ее любимых городов. Видео с отдыха она поделилась на странице Instagram. Они успели протестовать серфинг, покататься на верблюдах в пустыне и устроить релакс в 5-ти звездочном отеле Waldorf Astoria Dubai, где поселилась.

Waldorf Astoria Dubai – премиальный отель, который находится на острове Пальма-Джумейра. Это в 10 мин. езды от мейнстримного района Дубай Марина. Гости отеля наслаждаются видом на Персидский залив и 200-метровым собственным пляжем. К услугам отдыхающих: 6 ресторанов и баров, 3 бассейна, оздоровительный спа-центр, приватная пляжная зона и другое.

Захотели протестовать звездный отдых в отеле? Мы проверили цены номеров на сайте Booking. За сутки в самом дешевом номере площадью 55 м² для двоих заплатите 11 852 гривен. За самый дорогой семейный люкс Waldorf с 2 спальнями площадью 200 м² отдадите 65 029 гривен. Завтрак и ужин учтены в стоимость самого дорогого номера.

Возможно, здесь и жила миллиардерша Пэрис Хилтон со своим избранником.

/ Фото: booking.com

3 – Французская Полинезия, остров Бора-Бора

Остров Бора-Бора – это очередное место отдыха звездной пары Пэрис и Картера. Здесь они начали свой медовый месяц, звезда опубликовала видео с острова в Instagram. Она была в восторге от увиденного!

Я очень рада начать свой #honeymoon с мужем в одном из моих любимых мест: Бора-Бора!, – написала она под видео.

Жила пара в 5* отели Conrad Bora Bora Nui на райской вилле. Мы проверили цены посуточного проживания для двоих на Booking в отеле. Как минимум за ночь на вилле площадью 101 м² с видом на сад заплатите 32 307 гривен. Питание в стоимость не учтено. В собственности отдыхающих одна спальня и гостиная.

Самое дорогое предложение – это президентская вилла над водой площадью 300 м², где день проживания стоит 19 5690 гривен. Отдыхающие за эти деньги получают стильную двухэтажную виллу с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, 2 гардеробными, гостиной, собственным бассейном, гидромассажной ванной и террасой.

/ Фото: booking.com

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