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В США открывают "трезвые" бары: в чем концепт заведений и кто туда ходит

Сегодня, 12:51

Это новый концепт баров, который набирает популярность

В алкокультуре США – новый тренд. Там открывают заведения, где предлагают посетителям исключительно безалкогольные напитки. Такие бары уже работают в Техасе, Денвере и Иллинойсе. Кто же туда ходит и зачем – разбирались новости "Сегодня".

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

Работники заведений подтверждают, что нововведение актуализировалось среди посетителей. Бармен из одного такого бара в США отмечает, что делает коктейли из аналогичных ингредиентов, как в классической рецептуре – лед, ягоды, ароматные травы. Но есть одно отличие – отсутствие алкоголя. В заведении говорят, что такой нетипичный подход не отпугивает посетителей, а наоборот привлекает внимание.

Безалкогольный коктейль на вид
Безалкогольный коктейль на вид
Фото: скриншот

Его коллега – Джошуа Джеймс (также бармен), замечает, что у клиентов есть тысячи причин не хотеть выпить алкоголь за баром. Одна из которых – аллергия и беременность, когда противопоказано пить напитки с градусом. А Крис Маршал из Техаса, владелец бара, говорит, что 75% их посетителей – это заядлые сторонники трезвости и они социализируются, но без похмелья.

Крис Маршал из Техаса
Крис Маршал из Техаса
Фото: скриншот

Отзывы клиентов о новой идеи баров США также положительные. Одни говорят, что это позволило не беспокоиться о вызове такси после выпитого коктейля, а можно сесть за руль собственной машины. Другие отмечают, что атмосфера "трезвого" заведения — домашняя, хотя пришли первый раз в такой безалкогольный бар. Похожие заведения есть в штатах Денвер и Нью-Йорк.

В целом, в Америке стало модным пить меньше и воздерживаться от алкоголя, а во всем мире потребление безалкогольного вина или пива выросло вдвое. Это говорит об актуальном тренде здорового образа жизни, который добрался и до алкокультуры, в результате чего начал меняться вектор алкогольного потребления в обществе.

Недавно мы рассказывали о самых популярных алкогольных мифах, которым не стоит верить.

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