В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом. Билет стоит от 26 тыс. гривен

На борту может разместиться до 6 пассажиров, которым обещают конфиденциальность после и до полета

В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом / Фото: knife.media

Пока в Киеве устраивали премиальный ужин на высоте, который оценил Forbes, в Лас-Вегасе запустили частные авиарейсы для занятий сексом. Об этом сообщило издание Нож .

Мечту любителей экстрима осуществила авиакомпания Love Cloud из Лас-Вегаса. Американцы и туристы из других стран теперь могут заняться сексом на бешеной высоте.

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В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом / Фото: knife.media

Клиентам предлагают заняться сексом в частном самолете, где разместится до 6 пассажиров. "Путешествие" стоимостью от 26 тыс. гривен будет длиться от 1 до 1,5 часа. Гостям после "путешествия" обещают конфиденциальность.

Для удобства предлагают кровать и подушки.

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В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом / Фото: knife.media

Не обойдется также без пилота, наблюдающего за полетом в наушниках все время. Один из пилотов авивкомпании Love Cloud признался, что среди клиентов были молодожены, свингеры и пожилые люди. Ему присоединиться к "путешествию" не предлагали, но он бы все равно отказался.

Люблю такие развлечения, но небо я люблю больше, – сказал он.

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