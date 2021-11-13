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В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом. Билет стоит от 26 тыс. гривен

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
13 ноября, 11:45
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На борту может разместиться до 6 пассажиров, которым обещают конфиденциальность после и до полета
В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом
В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом / Фото: knife.media

Пока в Киеве устраивали премиальный ужин на высоте, который оценил Forbes, в Лас-Вегасе запустили частные авиарейсы для занятий сексом. Об этом сообщило издание Нож .

Мечту любителей экстрима осуществила авиакомпания Love Cloud из Лас-Вегаса. Американцы и туристы из других стран теперь могут заняться сексом на бешеной высоте.

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В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом
В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом / Фото: knife.media

Клиентам предлагают заняться сексом в частном самолете, где разместится до 6 пассажиров. "Путешествие" стоимостью от 26 тыс. гривен будет длиться от 1 до 1,5 часа. Гостям после "путешествия" обещают конфиденциальность.

Для удобства предлагают кровать и подушки.

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В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом
В США запустили приватные авиарейсы для занятий сексом / Фото: knife.media

Не обойдется также без пилота, наблюдающего за полетом в наушниках все время. Один из пилотов авивкомпании Love Cloud признался, что среди клиентов были молодожены, свингеры и пожилые люди. Ему присоединиться к "путешествию" не предлагали, но он бы все равно отказался.

Люблю такие развлечения, но небо я люблю больше, – сказал он.

Недавно мы рассказывали о ТОП-4 направлениях для отдыха в ноябре.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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