В США будут предоставлять временную защиту украинцам – Андрей Ермак

Украинцы смогут остаться в США до 18 месяцев и официально трудоустроиться

Украинцы смогут остаться в США до 18 месяцев и официально трудоустроиться / Фото: Коллаж: Сегодня

За первые недели войны сотни украинцев переехали в США по гуманитарному паролю (с возможностью находиться в стране 12 месяцев). 19 апреля зарегистрировали решение об официальном предоставлении статуса временной защиты украинцам в США (Temporary Protected Status). Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины физически находившихся в США с сегодняшнего дня официально введен. Соответствующее решение внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано завтра (19 апреля 2022 г.), – отмечает Андрей Ермак в Telegram-канале.

Статус временной защиты в США предоставит возможность украинцам остаться в стране на срок до 18 месяцев и трудоустроиться.

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Ермак отметил, что граждане Украины, находившиеся в США по состоянию на 11 апреля, могут воспользоваться программой Temporary Protected Status.

Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дату на период которой граждане Украины должны были находиться на территории США для квалификации на TPS, было перенесено с 1 марта по 11 апреля 2022 года! , – пишет Андрей Ермак в Telegram-канале.

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