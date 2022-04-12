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В словарь Urban Dictionary добавили новое слово Ukrained. Что оно означает

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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12 апреля, 14:59
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Онлайн-словарь англоязычного сленга также привел примеры употребления нового слова. Читайте подробности в материале
Что значит новое слово Ukrained на языке сленга
Что значит новое слово Ukrained на языке сленга / Фото: Коллаж: Сегодня

В онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появилось новое слово, которое посвятили Украине – Ukrained. Пользователи объясняют, что оно означает "заукраинить" или "быть заукраиненным".

Новое слово, посвященное Украине, в словаре Urban Dictionary
Новое слово, посвященное Украине, в словаре Urban Dictionary / Фото: Сегодня

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Варианты значения слова:

  • глагол "быть заукраиненным". Когда ты – Россия, и совершаешь военное вторжение в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне;
  • когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, вторгается на территорию мирной страны-соседа и в итоге получает такой удар, что ее экономика возвращается в каменный век;
  • когда человек, пользующийся предполагаемой поддержкой других, противостоит агрессору, в конечном итоге терпит поражение от упомянутого агрессора и, оглянувшись, обнаруживает, что предполагаемые сторонники отсутствуют.

Ранее мы рассказывали, что Путину нарисовали "ответку" в Ровно – мурал "Красавица терпеть не будет".

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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