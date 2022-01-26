Отпуск в Норвегии: власть изменила одно правило для въезда, которое порадует всех

Невакцинированные путешественники могут посетить страну и не сидеть на карантине

Пока одни едут в Таиланд и сидят на обязательном карантине, другие – планируют отпуск в Норвегию. Ибо тамошние власти обновили одно коронавирусное правило. Они отменили карантин для всех, кто посетит страну. Об этом сообщает Интерfax-Украина.

Власти страны отменили карантин для всех путешественников, которые приедут в Норвегию. И неважно, какой у вас статус вакцинации и каким препаратом вас привили. Правило начинает действовать с 26 января.

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Нововведение будет касаться не только вакцинированных путешественников, но и тех, у кого отсутствует вакцинации, или же препарат не входит в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Берген, Норвегия / Фото: Lachlan Gowen / Unsplash

Следуя рекомендации Национального института общественного здравоохранения, мы отменяем требование о въездном карантине, поскольку он больше не считается необходимым для инфекционного контроля. Правило вступает в силу с 26 января 2022 года, – говорится в сообщении.

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Туристам, которые планируют посетить Норвегию, следует ознакомиться с другими актуальными требованиями для безопасного пересечения границы.

"Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-тестом на COVID, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов по прибытии. В случае положительного теста пассажир должен отправиться на самоизоляцию", – объяснили в пресс-службе правительства.

Кроме вышеупомянутых правил, иностранные граждане старше 16 лет должны заполнить регистрационную анкету.

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