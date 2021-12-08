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В копилку будущих алкотрипов: лучшие бары мира по версии World’s 50 Best Bars

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
8 декабря, 16:05
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Рейтинг World's 50 Best Bars назвал лучшие бары в 2021 году
Рейтинг World's 50 Best Bars назвал лучшие бары в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

На ежегодной международной церемонии World’s 50 Best Bars назвали лучшие бары мира. В престижный список попали 50 заведений, которые вы можете посетить в любое время. Но вот что стоит знать перед новогодней поездкой в 5 экзотических стран.

7 декабря в Лондоне в концертном зале Roundhouse состоялась ежегодная церемония награждения Лучших баров мира. Очень символично, что лучшим из лучших в 2021 году стал лондонский бар The Connaught Bar. Он получает это звание уже второй год подряд. Второе место в списке занял тоже лондонский бар Tayēr + Elementary. Третье досталось бару Paradiso, который находится в Барселоне.

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Connaught Bar – лучший бар по версии World’s 50 Best Bars
Connaught Bar – лучший бар по версии World’s 50 Best Bars / Фото: Инстаграм

Также в церемонии отметили и другие бары, которые получили специальные награды: бар THUNDERBOLT из Лос-Анджелеса получил премию One To Watch от Campari, а RE из СиднеяSustainable Bar ("Бар устойчивого развития") от Ketel One. Cпецнагороду "Икона индустрии" получил РЕМИ САВАЖ из Парижа.

РЕМИ САВАЖ из Парижа получил спецнагороду "Икона индустрии"
РЕМИ САВАЖ из Парижа получил спецнагороду "Икона индустрии" / Фото: открытые источники

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Лучшие бары определяли около 540 членов академии. Также организаторы задействовали 20 новых членов академии из недорепрезентированных регионов мира.

Полный список лучших баров мира в 2021 году

  • Connaught Bar, Лондон, Великобритания
  • Tayēr + Elementary, Лондон, Великобритания
  • Paradiso, Барселона, Испания
  • The Clumsies, Афины, Греция
  • Florería Atlántico, Буэнос Айрес, Аргентина — Лучший бар Южной Америки
  • Licorería Limantour, Мехико, Мексика — Лучший бар Северной Америки
  • Coa, Гонконг — Лучший бар Азии
  • El Copitas, Санкт-Петербург, Россия
  • Jigger & Pony, Сингапур
  • Katana Kitten, Нью-Йорк, США
  • Two Schmucks, Барселона, Испания
  • Hanky Panky, Мехико, Мексика
  • Insider Bar, Москва, Россия
  • Baba au Rum, Афины, Греция
  • Manhattan, Сингапур
  • Atlas, Сингапур

  • Zuma, Дубай, ОАЭ — Лучший бар Ближнего Востока и Африки
  • The SG Club, Токио, Япония
  • Drink Kong, Рим, Италия
  • 1930, Милан, Италия
  • Presidente, Буэнос-Айрес, Аргентина
  • Maybe Sammy, Сидней, Австралия
  • Cantina OK!, Сидней, Австралия
  • Salmon Guru, Мадрид, Испания
  • Handshake Speakeasy, Мехико, Мексика
  • No Sleep Club, Сингапур
  • Camparino in Galleria, Милан, Италия
  • Cafe La Trova, Майами, США
  • Little Red Door, Париж, Франция
  • Dante, Нью-Йорк, США
  • Kwant, Лондон, Великобритания
  • Bar Benfiddich, Токио, Япония
  • Tres Monos, Буэнос-Айрес, Аргентина
  • Attaboy, Нью-Йорк, США
  • Lucy's Flower Shop, Стокгольм, Швеция
  • Mo Bar, Сингапур

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  • Sips, Барселона, Испания
  • Baltra Bar, Мехико, Мексика
  • Sober Company, Шанхай, Китай
  • Tjoget, Стокгольм, Швеция
  • Epic, Шанхай, Китай
  • Charles H, Сеул, Южная Корея
  • Tippling Club, Сингапур
  • Above Board, Мельбурн, Австралия
  • Galaxy Bar, Дубай, ОАЭ
  • Re, Сидней, Австралия
  • Sidecar, Нью-Дели, Индия
  • Union Trading Company, Шанхай, Китай
  • Darkside, Гонконг, Китай
  • Quinary, Гонконг, Китай

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