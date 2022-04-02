Война глазами Макса Левина – фотожурналиста, который погиб в Киевской области

Фотографии Макса впечатляют своей силой. Он показал жизнь и ее уничтожение российскими оккупантами. Смотрите последние работы документалиста

Фотографа и документалиста Макса Левина оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия - сообщает Офис Генерального прокурора / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 1 апреля, после длительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина. Почти 2 недели с ним не было связи. И вот – страшная новость. Как сообщают Lb.ua, Макс в сопровождении военнослужащего Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорске 13 марта документировать последствия российской оккупации. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Местонахождение Чернышева до сих пор неизвестно.

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Война в Украине / Фото: Maks Levin

Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. В юношестве он посещал фотокружок и снимал на зеркальный "Киев-98". После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Более 10 лет Макс посвятил работе в LB.ua. Также он работал с агентствами Reuters, BBC, Associated Press и другими. Ее снимки появлялись в The Wall Street Journal, TIME, ELLE, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL) и множестве других.

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В издании вспоминают его слова:

Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну.

Макс сделал больше. С начала вторжения, многие издания получили от него ссылку на Google Диск со снимками с передовой. Они впечатляют.

Война в Украине / Фото: Maks Levin

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Война в Украине / Фото: Maks Levin

У Макса осталось четверо детей, гражданская жена и родители. Помочь семье Макса можно, перечислив средства на карты его родных:

Монобанк: 4441 1144 2033 5646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168 7574 0312 2528 – Инна Вареница.

Дату и место прощания с Максом Левиным семья сообщит в ближайшее время.

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

Война в Украине / Фото: Maks Levin

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