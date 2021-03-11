В Кении изготовили первый в мире джин из ягод можжевельника

Одна бутылка стоит 2 700 гривен

В Кении создали дебютный джин в алкогольной культуре из ягод можжевельника – Procera. Он уже поступил в продажу в Великобритании, об этом пишет Spirited Zine.

Ягоды для напитка выращивают в высокогорье Кении. Рецептура джина также содержит девять локальных ингредиентов из континента, среди которых корень марокканского ириса, сомалийский мед и мадагаскарский розовый перец.

Джин Procera Фото: The Drinks Business

На сегодня выпущено лишь 6 000 бутылок, а в целом бренд производит только 100 единиц в день. Procera продают в США, Гонконге, Великобритании, Франции и Германии.

Один из креаторов Procera Роджер Йоргенсен уверен, что использование свежего африканского можжевельника сделает их джин узнаваемым среди конкурентов.

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