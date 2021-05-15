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В Грецию можно лететь без ПЦР-теста: куда еще ослабили правила въезда украинцам

Сегодня, 11:08

Туристов приглашают отдыхать без ПЦР-теста в Турцию, Кипр, Черногорию и другие страны. Но есть дополнительные условия!

Греция с 14 мая открыла свои границы для украинцев и посетить ее можно без сдачи ПЦР-теста, как и Турцию, Албанию, Черногорию, Северную Македонию и Кипр. Об этом сообщают новости "Сегодня".

Сюжет Лук'янець Ляны
Видео: Сегодня

Отправиться в перечисленные страны можно без сдачи ПЦР-теста, но в некоторых из них есть дополнительные требования для въезда.

Греция открыта для вакцинированных туристов, или тех, кто имеет свежий ПЦР-тест. Упростила въезд для отдыхающих и Турция. С 15 мая в стране не нужно предъявлять ПЦР-тест, а перед отъездом необходимо лишь заполнить электронную анкету.

Не нужно делать ПЦР-тест и тем украинцам, которые хотят поехать на отдых в Черногорию или Албанию. Без тестов и вакцинации туристы могут отправиться и в Северную Македонию. Но Кипр готов принимать только вакцинированных туристов, или с результатом на негативное ПЦР-тестирование.

Недавно мы рассказывали о лучшых курортах для отдыха в Болгарии.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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