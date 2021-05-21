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В Диканьке на Полтавщине зацвел масштабный Сиреневый Гай (фото)

Сегодня, 15:21

Там растет несколько сортов сирени, один из которых посадили 200 лет назад

В Диканьке на Полтавщине зацвела сиреневая роща, но с опозданием из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на задержку, она радует своим запахом и цветом посетителей. Об этом сообщают в новостях "Сегодня".

Фото: скриншот

Сиреневый парк с историей на Полтавщине поражает своей красотой и запахом цвета. Его велел посадить 200 лет назад помещик Виктор Кочубей для своей дочери, которая болела туберкулезом. Тогда и появился первый сорт сирени на локации, позже высадили сотни кустов на месте глиняного карьера.

В этом году из-за прохладной погоды Сиреневый Гай расцвел гораздо позже, чем обычно. Но аромат, говорят, стоит просто невероятный.

"Это сферическая такой формы роща, которая разделена на четыре сектора маленькими дорожками. На данный момент здесь растет несколько видов и сортов сирени. А самым Кочубеем двести лет назад было посажено один вид сирени ", – говорит специалист по рекреации регионального ландшафтного парка" Диканский "Екатерина Онищенко.

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