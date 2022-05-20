В Чехии изменили правила для переселенцев – чем придется жертвовать украинцам

Нововведения касаются финансовой выплаты и статуса временной защиты

Нововведения для переселенцев в Чехии / Фото: Коллаж: Сегодня

Чехия – одна из стран, куда эмигрировали украинцы во время вторжения РФ. На третий месяц войны в Украине глава МВД Вита Ракушана, рассказала об изменениях в финансовой выплате и сроке выдачи временной защиты. О нововведениях со ссылкой на ее заявление пишет чешское издание Dennik.

Финансовая выплата: украинцам, получившим бесплатное жилье и гуманитарную помощь, не будут начислять финансовую выплату 5 тыс. крон (приблизительно $200). Для получения денежных средств необходимо проживать на территории Чехии.

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Временная защита: срок рассмотрения заявки на получение временной защиты увеличится до 60 дней, а еще украинцы должны сообщить об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

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