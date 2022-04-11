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Украинский Хатико: Рини месяц ждет хозяйку, жестоко убитую чеченцами – впечатляющие фото

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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11 апреля, 18:21
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Рини в селе Макаров не дождется хозяйку Татьяну – ее похоронили месяц назад во дворе
Рини месяц ждет хозяйку, жестоко убитую чеченцами
Рини месяц ждет хозяйку, жестоко убитую чеченцами / Фото: Коллаж: Сегодня

Фотографии с грустными домашними животными, оставшимися без хозяев из-за российской агрессии, облетели Сеть. Среди них – фото пса Рини, который месяц верно ждет хозяйку, зарезанную чеченцами. Фото и историю до слез опубликовали в телеграм-канале Pravda Gerashchenko.

Верный пес Рини породы акита-ину месяц ждет хозяйку Татьяну на пороге дома в Макарове. Он не догадывается, что она больше не вернется. Женщина не успела эвакуироваться и стала жертвой чеченцев. Тело пострадавшей похоронено на том же дворе дома.

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Когда в поселок вошли кадыровцы, Татьяна в своем доме ждала подругу, с которой они должны были поехать. Один из оккупантов вывел ее в соседний дом, где насиловал, а затем жестоко зарезал. Никто не знает сколько дней мучили женщину. Позже люди рассказали, что насильника убил русский солдат, а Татьяну похоронили во дворе этого же дома, – пишут в телеграм-канале Pravda Gerashchenko.

Рини хотели забрать волонтеры в приют, но тот отказывается, принимая только еду. Активисты в поисках новой семьи для украинского Хатико, которая готовая приютить его и помочь с реабилитацией.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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