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Украинская телеведущая показала Ирпень до и после российской оккупации (фото, видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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16 июня, 18:00
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Страшные кадры, на которые просто нет сил смотреть. Вот на что превратился город-сказка, который не покорился "русскому миру"
Как одна страна орков уничтожает наш мир только за то, что мы не хотим быть как они
Как одна страна орков уничтожает наш мир только за то, что мы не хотим быть как они / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько опубликовала в своем Instagram-аккаунте шокирующее видео. Девушка решила показать, как выглядел Ирпень до и после российской оккупации. Она распечатала снимки улочек, многоэтажных и частных домов, таунхаусов и зон отдыха среди сосен, которыми так славился Ирпень.

На фоне этих фото она сняла видео того, что осталось после освобождения города – разруха, уничтоженные жизни и имущество людей, которые просто хотели строить свое счастливое будущее.

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Ирпень до и после российской оккупации | Фото: Инстаграм
Ирпень до и после российской оккупации / Фото: Инстаграм
Ирпень до и после российской оккупации | Фото: Инстаграм
Ирпень до и после российской оккупации / Фото: Инстаграм
Ирпень до и после российской оккупации | Фото: Инстаграм
Ирпень до и после российской оккупации / Фото: Инстаграм
Ирпень до и после российской оккупации | Фото: Инстаграм
Ирпень до и после российской оккупации / Фото: Инстаграм
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Раненый, но непокоренный, – написала Юлия в посте под видео.

Не можем не согласиться с Палько. Часть города уничтожена, но украинцы обязательно отстроят то, что у них хотели отнять, и вернут свою свободу и независимость.

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Напомним, во время российского вторжения в Украину оккупанты планировали взять под контроль Ирпень, Бучу и Гостомель, чтобы осадить Киев с западного направления. С 25 февраля эти места были названы самыми опасными в Киевской области. 28 марта Ирпень был полностью возвращён под контроль ВСУ. В нашей памяти навсегда останется трагедия жителей этих городов, которые стояли на пути "русского мира".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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