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Учтите, чтобы не разочароваться: 5 пунктов, которые необходимо знать перед поездкой на Сейшелы

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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12 января, 13:10
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Сейшельские острова – конкуренты Мальдив, поэтому туристы тратят кругленькую сумму за недельный отдых

Экзотические Сейшельские острова конкурируют с элитными Мальдивами. Известные звезды предпочли райский уголок, поэтому ежегодно количество путешественников с мировым именем увеличивается. Среди селебрити, которые успели посетить острова – певицы Тина Кароль и Светлана Лобода, телеведущая Екатерина Осадча и другие. Мы расскажем о 5 важных пунктах, которые необходимо учесть при планировании сейшельского отдыха.

1 – вы не сэкономите на сейшельском отдыхе

Отпуск на Сейшельских островах – это дорого. Цену лучше не сравнивать с прайсом в отелях Турции или Египта. За скромный отдых в 3* отеле для двоих на 5 дней заплатите от 60 тысяч гривен. Питание в прайс не учтено, а помпезности в номерах не ждите.

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В премиальном 5* отеле за отдых для двоих на 8 дней придется отдать от 97 тыс. гривен. В цену учтены завтраки.

Вы ошибаетесь, если думаете, что после оплаты тура в агентстве расходы заканчиваются. Нет! На питание и локальные развлечения вы потратите дополнительно около 50% от общей цены тура. К примеру, за аренду мотобайка необходимо заплатить 550 гривен в сутки (на Бали за аналогичную услугу нужно отдать 160 гривен).

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Неудивительно, почему райский уголок сравнивают с Мальдивами, а звезды – постоянные гости на Сейшелах.

2 – основные "развлечения" на Сейшелах – это природные парки и изоляция

Путешественники летят на Сейшельские острова, чтобы абстрагироваться от толпы, ведь преимущество локального отдыха – уединение. С развлечениями Лас-Вегаса это райское место не сравнить, здесь другой вайб. И за него отдыхающие платят тысячи гривен.

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Более 50% территории – национальные парки и природные заповедники, видами которых наслаждаются туристы. На Сейшельских островах не ищите музеи и достопримечательности, ведь не этим они славятся. Если любите наслаждаться тем, что сделала природа, то вы оцените райский курорт.

3 – услуга Аll inclusive в отелях – редкость

Отели Египта и Турции ассоциируются с услугой питания Аll inclusive. Но не Сейшельские острова!

Аll inclusive в локальных отелях – редкость. Здесь обычно туристы покупают тур с учетом завтраков или завтраков + ужинов. Туристы тратят дополнительные средства на питание в местных кафе и ресторанах. К слову, порцию локальных деликатесов за 5 долларов вы не найдете. За ужин с десертом в премиальном ресторане для двоих заплатите не менее 1400 гривен.

4 – жара на Сейшелах – это привычное дело

Средняя температура воздуха на Сейшелах 26 градусов. Несмотря на показатель, солнце здесь "печет", потому что они расположены вблизи экватора. На практике 26 градусов ощущаются как 30 градусов. Рекомендуем не ехать на райский остров без очков, головных уборов и крема для защиты от солнца.

5 – не прогадайте с выбором острова для отдыха, чтобы он удался

Самые популярные острова на Сейшелах – Праслин, Ла-Диг и Маэ. Остров Праслин оценят путешественники, планирующие спокойный отдых без вечеринок. Сюда летят семьи с детьми, потому что развитая инфраструктура для малышей.

Отдых на острове Ла-Диг выбирают пары, которые любят релакс на пляже 24/7, минимум туристов на курорте и максимум покоя. Отпуск на острове Маэ оценят компании друзей, которые любят посещать вечеринки и предпочитают активный отдых.

Недавно мы рассказывали о 7 must do в Лондоне для туриста.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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