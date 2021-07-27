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Новая Хортица для туристов – 3 проекта (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
27 июля, 14:51
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Все идеи принадлежат студентам, которые победили на конкурсе "Хортица – воплощение мечты". Они помогут сделать остров более удобным для туристов
Хортицю сделают еще привлекательнее для туристов
Хортицю сделают еще привлекательнее для туристов / Фото: www.ukraine-is.com

Остров Хортица станет еще привлекательнее для туристов, ведь там появиться необычная тропа, где можно будет ходить босиком, наблюдать за животными и прокладывать собственные веломаршруты с помощью специального приложения.

Остров Хортица
Остров Хортица / Фото: Depositphotos

В воплощении этих идей помогут ОО "Запорожье. Платформа совместных действий", ОАО "Запорожсталь" Группы Метинвест и Национальный заповедник "Хортица", передает IZиндустриалка.

На реализацию трех лучших идей студентов Запорожского национального университета было выделено 300 тыс.грн. Какие это проекты – рассказываем дальше.

1 идея. Проект с приложением для велосипедистов

В Хортице появится приложение для велосипедистов
В Хортице появится приложение для велосипедистов / Фото: Unsplash

Идея "Сообщество" студента четвертого курса исторического факультета ЗНУ Сергея Ващенко поможет разработать общую систему пешеходной и велосипедной навигации на острове Хортица.

Когда все будет в одном приложении, то люди смогут прокладывать собственный маршрут и делиться им с другими.

2 идея. Зимовник для животных, за которым можно наблюдать

В Хортице можно будет наблюдать за животными
В Хортице можно будет наблюдать за животными / Фото: PxHere

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Четверокурсница факультета иностранной филологии ЗНУ Ирина Ульченко представила идею "NEzumno" ( "Не холодно"). Девушка предлагает разместить на Хортице зимовник для животных и установить там камеры, чтобы люди смогут наблюдать за ними.

Также планируется установить информативные стенды, которые помогут посетителям слушать животных, живущих на Хортице.

3 идея. Специальная тропа для любителей ходить босиком

Кто такие барефутеры и почему они не носят обувь
Кто такие барефутеры и почему они не носят обувь / Фото: Pexels

Идея "Вarefoot" также принадлежит Ирине Ульченко. Она предложила проложить на 2-3 км специальную тропу с различным природным покрытием: песком, деревом, камнем, травой, мхом и др. А пройти по этой тропе туристам нужно будет босиком.

Депутат, вице-президент по устойчивому развитию Профессиональной ассоциации экологов Украины Валерия Заружко сказала, что президент Украины Владимир Зеленский провозгласил возрождение Хортицы – одним из приоритетов госполитики в сфере туризма и культуры.

Все три идеи студентов будут доработаны и в ближайшее время превратятся в масштабные проекты, которые реализуют на острове Хортица.

Тем временем мы нашли уникальное мистическое место на Тернопольщине: что скрывают тысячелетние камни.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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