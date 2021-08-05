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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Едем ловить волну на украинских курортах: 3 популярных места и их цены

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
5 августа, 16:33
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Планируете отпуск в последний месяц лета в Украине? Life Сегодня расскажут о ТОП-3 морских направлениях, которые вы оцените
3 популярных курорта в Украине и их цены
3 популярных курорта в Украине и их цены

О популярных отечественных курортах говорили с тревел-экспертом Анною Кришталь, которая недавно рассказывала о странах для отпуска в августе.

К слову, если хотите провести последний месяц лета на максимум - воспользуйтесь советами с календаря Life Сегодня.

Анна Кришталь – тревел-эксперт
Анна Кришталь – тревел-эксперт / Фото: пресс-служба

  • Цены указаны на момент публикации.
  • Самое дешевое жилье искали на Booking.

Как насчет Одессы?

Одессу в шутку называют курортом для богатых. Это и не удивительно, ведь наше недавнее исследование с экспертом показало, что в Египте и Турции отдыхать в разы дешевле. Если все же будет желание посетить пляжи Черного моря, то учтите следующее.

Цены проживания на 7 дней на двоих: прайс на 2* отель с завтраками стартует от 12500 гривен. Если выберете хостел, то заплатите от 3200 гривен без питания. Самое популярное жилье для аренды – апартаменты в центре, цена на них стартует от 12 тис. гривен в неделю.

К слову, а за самые дорогие апартаменты нужно заплатить 60 тыс. гривен.

Одессу называют курортом для богатых
Одессу называют курортом для богатых / Фото: Pexels

Цены на еду: обед в столовых обойдется от 100 гривен, в заведении ориентировочно от 150 гривен, а если вы за премиальный ресторан, то за напиток и блюдо заплатите минимум 300 гривен.

Локации must visit: прогуляйтесь по центральной улице Дерибасовской, посетите Приморский бульвар, Тещин мост, Потемкинскую лестницу и Соборную площадь. И, конечно, рынок "Привоз", чтобы почувствовать особую атмосферу, которая есть только в Одессе.

Если планируете посетить пляжи, то не проходите "Отрадный", "Аркадия", "Ланжерон", которые входят в список ТОП. И воспользуйтесь подборкой лучших террас Одессы для отдыха летом, о которых мы писали ранее.

Еще один мейнстримный курорт – Затока

Он находится в 70 км от Одессы, и сюда приезжают туристы, которые хотят сэкономить на отдыхе. Ведь прайс здесь ниже, чем в упомянутом городе, но это не единственное преимущество Затоки. Курортное село небольшое, поэтому его компактность способствует удобному отдыху. Словом, вам не придется специально искать базу для бронирования близко к морю и переплачивать (как с жильем в Одессе), там все рядом и цены приемлемые.

Цены проживания на 7 дней на двоих с учетом переезда из Киева: за базу отдыха с питанием заплатите от 3600 гривен, если без пищи – от 2 тыс. гривен. А за улучшенные условия нужно отдать от 12400 гривен.

В Затоку приезжают туристы, которые хотят сэкономить на отдыхе
В Затоку приезжают туристы, которые хотят сэкономить на отдыхе / Фото: booking.com

Цены на еду: если забронируете базу без питания, то пообедайте в локальных столовых. Во многих из них действует услуга комплексных обедов: за завтрак, обед и ужин заплатите от 200 гривен на одного.

Локации must visit: туристы в Затоке бронируют экскурсии и едут в украинскую Венецию, которая находится в Вилково, Одессу или Центр культуры вина "Шабо". Если вы любите исторические локации, то айда к Аккерманской крепости (она в 20 км от курорта).

И в завершение – Железный Порт!

Как насчет отдыха в курортном поселке Железный Порт Херсонской области? Правда, цены там выше, чем в Затоке, но ниже, чем в Одессе. Туристы отмечают, что в Железном Порту чистый пляж протяженностью 4 км, и он не конкурирует с Затокой. Проверите?

Цены проживания на 7 дней на двоих с учетом переезда из Киева: за проживание в туристических базах с питанием заплатите от 4550 гривен, а без пищи – от 3400 гривен. Аренда самой дорогой базы в поселке стоит без питания 22500 гривен. Заметьте, что туристы оплачивают курортный сбор за период отдыха от 7 до 15 грн в день. Прайс зависит от места расположения базы.

Цены в Железном Порту выше, чем в Затоке
Цены в Железном Порту выше, чем в Затоке / Фото: facebook.com

Цены на еду: если забронируете базу без питания, то пообедайте в локальных столовых. Во многих из них действует услуга комплексных обедов: за завтрак, обед и ужин заплатите от 200 гривен на одного.

Локации must visit: туристические достопримечательности отсутствуют, поэтому путешественники едут на экскурсии неподалеку от курорта. Например, в заповедники "Аскания-Нова", Олешковские пески, или Кинбурнскую косу.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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