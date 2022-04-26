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ТОП-15 востребованных специальностей на фрилансе во время войны

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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26 апреля, 16:26
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Как изменился спрос 15 специализаций до и после войны, и кто вместе со SMM-специалистами сегодня зарабатывает меньше всего – рассказываем
Самые востребованные специальности для удаленной работы
Самые востребованные специальности для удаленной работы / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Во время войны спрос среди онлайн-профессий изменился. Платформа Freelancehunt сделала сравнительную аналитику спроса ТОП-15 специализаций до и после войны и куда готовы инвестировать заказчики из Украины. Информацию опубликовали на сайте AIN.UA.

Анализировали данные за 31 день до и во время полномасштабной войны. Оценивали ТОП-15 специализаций, учитываягонорар и количество проектов.

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ТОП-1 остались веб-дизайнеры: до войны – 10.61% заказов, а после – 10.58%. Среди клиентов вырос спрос на создание дизайна веб-сайтов, разработку логотипов и иллюстративных заказов.

ТОП-2 стали копирайтеры с 3.66% заказов. Количество заказов до войны составляло 6.47%. Номер ТОП-3 – дизайнеры сайтов с 3.53% заказов во время войны. Количество до войны было меньше – 3.41%.

ТОП-15 специализаций на фрилансе во время войны

  1. Веб-программирование – 10.58%.
  2. Копирайтинг – 3.66%.
  3. Дизайн сайтов – 3.53%.
  4. Иллюстрации и рисунки – 3.41%.
  5. PHP – 3.19%.
  6. Рефераты, дипломы, курсовые – 2.87%.
  7. Перевод текстов – 2.84%.
  8. HTML/CSS верстка – 2.39%.
  9. Английский язык – 2.18%.
  10. Логотипы – 1.96%.
  11. Парсинг данных – 1.94%.
  12. Баннеры – 1.91%.
  13. Python – 1.89%.
  14. Написание статей – 1.82%.
  15. SMM – 1.82%.

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В военное состояние заказчики больше всего готовы инвестировать в веб-разработку. До войны бюджет специализации составил 12,2%, а во время войны – 15,89%. Это обусловлено необходимостью бизнеса адаптировать сайты к новым реалиям.

ТОП-15 специализаций, куда будут инвестировать заказчики

  1. Веб-программирование – 15.89%.
  2. Дизайн сайтов – 6.18%.
  3. Разработка сайтов под ключ – 4.24%.
  4. Поисковое продвижение (SEO) – 3.87%.
  5. Копирайтинг – 3.66%.
  6. PHP – 3.49%.
  7. HTML/CSS верстка – 3.29%.
  8. Иллюстрации и рисунки – 3.03%.
  9. Перевод текстов – 2.60%.
  10. Написание статей – 2.36%.
  11. Контекстная реклама – 2.32%.
  12. Логотип – 2.14%.
  13. Javascript – 1.65%.
  14. Python – 1.55%.
  15. Английский язык – 1.50%.

Узнайте также, как поступить в университет Польши или другой страны – рассказала Елена Зеленская.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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