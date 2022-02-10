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Только не Дубай! 5 малоизвестных мест, где отдыхают местные в ОАЭ

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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10 февраля, 16:38
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Где прячутся местные из Дубая, пока туристы тусят возле Бурдж-Халифы – узнаете в материале
Только не Дубай! 5 малоизвестных мест, где отдыхают местные в ОАЭ
Только не Дубай! 5 малоизвестных мест, где отдыхают местные в ОАЭ

Дубай – это самый популярный город в ОАЭ, прогрессирующий ежеминутно. Вспомните только его самое большое смотровое колесо мира Ain Dubai. Поток туристов там 12 месяцев подряд, несмотря на высокий прайс на туры и невыносимую погоду в низкий сезон. Мы поинтересовались, где отдыхают местные жители, пока тысячи путешественников со всего мира исследуют дубайские прелести.

"Сегодня" пообщались с Александрой Кириченко, которая четыре года жила в Дубае. Девушка знает о реальной жизни местных: нам рассказала, куда жители Дубая выезжают еженедельно и что делают, чтобы отдохнуть от мегаполиса и отвлечься от толпы туристов.

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Александра Кириченко жила в Дубае 4 года
Александра Кириченко жила в Дубае 4 года / Фото: пресс-служба

Устраивают Staycation

Staycation – тур выходного дня в другой эмират, который длится с пятницы по субботу. Люди, живущие в Дубае, привыкли к суете, сотням туристов и ежедневным пробкам. Иногда они устраивают Staycation, чтобы абстрагироваться от дубайского движения, которое длится 24/7.

Едут в эмираты ради контраста, где царит покой: Рас-эль-Хаймы, Эль-Фуджайры или Умм-эль-Кайвайна. Бронируют отель, чилят и перезагружаются в течение двух дней. Отели предлагают местным специальные Staycation-оферы. Как правило, местных не заселяют в 5-звездочный отель с опцией "Все включено", предлагают им проживание на завтраках и ужинах или только завтраках.

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/ Фото: Pexels

Благодаря Staycation-оферу, отдыхать с опцией "Все включено" для местных стало возможным. Но двухдневный отдых им будет стоить дороже, чем прилетевшим в отель туристам по турпакетам.

Кстати, если вы украинец и оформили преждевременно Staycation-офер у турагента и приехали в гостиницу, будьте готовы, что вам могут отказать в поселении.

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Едут на гору Jebel Hafeet в эмирате Абу-Даби

Jebel Hafeet – гора в окрестностях города Эль-Айн, расположенная в эмирате Абу-Даби В Эль-Айне родился первый президент страны и правитель Абу-Даби — шейх Заид ибн Султан Аль-Нахайян. Местные возвеличивают этот город и наведываются сюда каждые выходные.

Люди едут на гору Jebel Hafeet ради пейзажа. Ибо ее высота – 1249 метров над уровнем моря. Лучшие пейзажи Абу-Даби здесь, ведь это самая высокая точка эмирата и вторая по высоте гора ОАЭ.

/ Фото: booking.com

Они устраивают обед или ужин в ресторане при отеле Mercure Grand Jebel Hafeet, где есть смотровая площадка, чтобы рассмотреть красоту вокруг. Цены в ресторане ниже среднего, если сравнить с дубайскими прайсами.

/ Фото: booking.com

Кому мало времени за трапезой, заселяется в отель. За двухместный делюкс-номер с видом на поле для гольфа платят 1300 гривен за сутки, а за представительский люкс – 3400 гривен.

/ Фото: booking.com

Устраивают барбекю в пустыне

Местные любят ехать в пустыне других эмиратов на барбекю. Берут авто, аутентичную еду, семейство или друзей. Алкоголь во время посиделок употребляют редко – предпочитают кальяны.

Не все едут на собственном авто, некоторые пользуются услугами туристических агентств и оплачивают примерно 800 гривен за тур. В цену учтены сафари на дюнах, обед и развлекательная программа. Естественно, предложением почаще пользуются туристы, но и местные не исключения.

Одно из самых популярных мест, где делают барбекю – туристический центр Mleiha в городе Шарджа. Здесь местные устраивают не только трапезу под открытым небом, но и катание на квадроциклах, полеты на параплане, сафари в пустыне, практики по йоге и т.д.

/ Фото: discovermleiha.ae

И еще: посетители любят созерцать звездное небо. Эта услуга стоит – от 800 гривен до 2 тыс. гривен за одного (цена указана в час).

/ Фото: discovermleiha.ae

Едут в Оман ради природы

Местные ОАЭ часто и в государство Оман на Аравийском полуострове наведываются. Аргумент этому – нетипичная природа. Согласитесь, сочетание пустынь, гор, пляжей с белым песком, бирюзовой воды и зеленой растительности поразит каждого.

Громких вечеринок там минимум – местные ценят Оман за покой во время отдыха и возможность отвлечься от шума мегаполиса, который есть в Дубае.

/ Фото: booking.com

Устраивают экстремальные активности на вершине Jebel Jais

Местные любят не только спокойно поесть под открытым небом и насладиться красотой ОАЭ, но и устроить экстрим. По активностям (оценят люди не со слабыми нервами), едут на самую высокую вершину ОАЭ – Jebel Jais (гора Хаджар). Ее высота – 1934 метра, а расположена она за 60 км от эмирата Рас-эль-Хайма, который "Сегодня" недавно посетили.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

На Jebel Jais расположен самый длинный зиплайн мира высотой 1680 метров. Он занесен в "Книгу рекордов Гиннесса" за звание самого длинного, потому что его протяженность – 2832 метра. Экстремалы, любящие драйв, спускаются с него.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Местные в горах ночуют в кемпингах и устраивают трапезы под открытым небом. И, как бы это ни звучало странно, приезжают, чтобы посмотреть на снег. К концу зимы температура воздуха в горах снижается до 0 градусов и выпадает снег. Локалы специальной едут туда, чтобы насладиться зимой в ОАЭ.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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