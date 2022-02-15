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Сутки – 44 тыс. гривен! Владимир Остапчук с женой на Мальдивах – смотрите фото их райской виллы

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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15 февраля, 16:24
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Пара живет в райских условиях – за недельное проживание туристы платят примерно 275 тыс. гривен
Сутки - 44 тыс. гривен! Владимир Остапчук с женой на Мальдивах - смотрите фото их виллы
Сутки - 44 тыс. гривен! Владимир Остапчук с женой на Мальдивах - смотрите фото их виллы

Пока одни отдыхают на элитном Буковеле в Украине, другие – улетают на Мальдивы и наслаждаются райским местом, где пребывание стоит состояние. Украинский ведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной сейчас на Мальдивах. Мы покажем, в каких условиях живет семейство за 44 тыс. гривен в сутки. И почему их вилла – место, где хотел бы побывать каждый.

Где заселилось семейство?

Остапчук с женой выбрали 5-ти звездочный отель InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Международная сетка InterContinental известна во всем мире – в 60 странах вы увидите ее премиальные отели. Напомним, что самый дорогой номер в Киеве мы нашли в этом же отеле. Цена за сутки составляла – 431 360 гривен.

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Какие условия предлагают в вилле стоимостью 44 тыс. гривен в сутки?

Пара заселилась в двухэтажной вилле на воде, которая в первые секунды понравилась Владимиру Остапчуку. В сторис в Instagram ведущий сделал рум-тур и подписал одно из видео словами "Можно здесь остаться навсегда?".

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Кстати, он прилетел на отдых 15 февраля, отпуск его жены начался скорее на несколько дней.

Что ж там такого в вилле такого, скажете вы? Во владении туристов большая спальня, гостиная, два раздельных туалета и ванная комната. Но изюминка виллы – терраса и бассейн с видом на океан.

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Жена Кристина недавно опубликовала фото заката, когда вид из бассейна был самый лучший. Только взгляните на розовую палитру, она завораживает!

Мы проверили посуточную стоимость виллы для двоих на Booking. Цена составляет – 44 тыс. гривен. Завтраки в стоимость учтены. За недельное проживание заплатите примерно 275 тыс. гривен. Обратите внимание, что брать в аренду виллу посуточно дороже, лучше сразу заплатить за 7 дней отдыха и сэкономить.

На вопрос Владимира Остапчука "Можно здесь остаться навсегда?" ответ очевиден. Конечно, если сорвете джекпот!

Есть ли дешевле виллы в отеле?

Да. Самый бюджетный вариант виллы над водой с бассейном и бонусами от гостиничного клуба стоит 39 712 гривен (цена в сутки). В прайс учтено пребывание в вилле двух человек. Цена указана на сайте Booking. В вилле площадью 100 м² есть просторная спальня и собственный бассейн.

/ Фото: booking.com

Самый дорогой вариант проживания в отеле на Booking – особняк с 2 спальнями и бассейном рядом с пляжем, где сутки пребывания стоят 249 070 гривен. Туристы за эти деньги получают люкс площадью 535 м², где есть кухня, спальня, ванная, частный бассейн, вид на море и сад, а еще барбекю и мини-бар.

/ Фото: booking.com

Узнайте также о запретах в Египте, которые нужно учесть туристам во время отдыха. Один из них вы игнорировали, потому что не знали об особенностях поведения местных.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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