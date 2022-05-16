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Стюардесса рассекретила, как получить бесплатный алкоголь на борту самолета

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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16 мая, 18:47
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Необязательно лететь бизнес-классом, чтобы пить бесплатно шампанское на борту. Достаточно знать лайфхак стюардессы
Как получить бесплатно алкоголь на борту самолета - лайфхаки
Как получить бесплатно алкоголь на борту самолета - лайфхаки / Фото: moviefanatic

Прохождение регистрации и контроля в аэропорту – это стресс для людей. Для многих путешественников бокал вина или шампанского после "испытаний" – must have во время полета. Анонимная стюардесса рассказала The Sun, как получить бесплатно алкоголь и почему бортпроводники наливают не всем. Спойлер: после прочтения вы не захотите одевать спортивный костюм на борт.

Стюардессам обычно разрешается давать пассажирам спиртные напитки, когда они захотят, – отметила анонимная бортпроводница.

Необязательно лететь бизнес-классом, чтобы пить бесплатно шампанское на борту
Необязательно лететь бизнес-классом, чтобы пить бесплатно шампанское на борту / Фото: Getty Images

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Но у пассажиров больше шансов получить бесплатный напиток, когда неполная посадка на борту. Непрофессионально угощать одного, когда желающих десятки в самолете.

Стюардесса рекомендует быть вежливыми и дружелюбными с персоналом. Одежда во время полета также влияет на уровень обслуживания и "алкогольные" комплименты от бортпроводников. У людей, одетых в спортивный костюм меньше шансов получить бесплатно бокал шампанского.

Рекомендуем прочитать о премиум-яхте директора Starbucks за 118 млн фунтов, которая похожа на 5-звездочный отель.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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