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Стресс у котов – чем опасен для животного и как успокоить питомца

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 июля, 18:00
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Кошки умело маскируют пережитое эмоциональное потрясение, и это опасно развитием у них болезней. Как владельцу распознать стресс у котов и помочь пушистику – в статье
Стресс у котов заметить сложно, он опасен для питомца, поэтому важно суметь его успокоить
Стресс у котов заметить сложно, он опасен для питомца, поэтому важно суметь его успокоить / Фото: unsplash.com, instagram.com/uanimals.official/

Война – стресс как для людей, так и для четвероногих. Кошки очень сильно страдают от стресса и в то же время – умело его скрывают. Чем опасен стресс для котов и кошек и как его распознать – рассказали uanimals.official.

Из-за стресса кошки становятся не только более уязвимы, они начинают чаще болеть: сахарный диабет, панкреатит, обезвоживание и другие болезни у кошек очень быстро развиваются на фоне стресса.

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Если ваш кот или кошка перенесли стресс, то важно окружить пушистика еще большей заботой и любовью
Если ваш кот или кошка перенесли стресс, то важно окружить пушистика еще большей заботой и любовью / Фото: unsplash.com

Чтобы ваш питомец скорее пережил и забыл стрессовые моменты, важно суметь переключить его внимание; окружить еще большей заботой и любовью. Животным, как людям нужны физические нагрузи, поэтому чаще играйте со своим котом или кошкой, придумайте активность, чтобы пушистик мог больше двигаться.

Это помогает ему справляться с психоэмоциональными нагрузками. Если вы переехали – то важно выделить для питомца безопасное место. База безопасности для кота/кошки – их территория.

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Чем меньше вокруг животного будет шума и беготни, тем скорее он расслабится. Если кошка или кот в сильном стрессе, не ест, отказывается пить, то обратитесь к ветеринару: специалист посоветует успокоительные препараты.

Также мы ранее писали, как помочь животным в 30-граднусную жару – советы ветеринара.

А еще узнайте, как подружить котов – что делать, если взяли животное с улицы.

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Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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