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"Скумбрия Зеленской": что можно приготовить из самой популярной рыбы в стране, если купить ее за 8 грн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
30 декабря, 13:04
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Головная боль каждой хозяйки на Новый год – что приготовить и чем впечатлить гостей. Первая леди Украины подкинула идеи
Елена Зеленская вызвала споры в Сети
Елена Зеленская вызвала споры в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская всегда эффектно появляется на публике, в этот раз вызвала неисчислимое количество споров в Сети, рассказав в прямом эфире одного из телеканалов, что покупает скумбрию в среднем по 8 грн за кг.

Позднее, конечно, первая леди Украины в своем Instagram сообщила, что она допустила ошибку.

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Во время эфира, простите, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра.

Украинцам остается недоумевать, действительно ли Зеленская оговорилась или жена президента не в курсе цен на продукты в стране. Факт остается фактом, теперь скумбрия – самая популярная рыба в Украине.

На волне всеобщего интереса к этому продукты, мы решили узнать, что можно приготовить из 100 граммов "скумбрии Зеленской", которая стоит 8 грн. Главное, помните, такие закуски исчезнут со стола за считанные минуты.

Бутерброд со шпротами скумбрией

Самые популярные закуски не только на Новый год, но и на любом домашнем застолье можно разнообразить. Замените шпроты кусочками скумбрии. Правда 100 граммов вам хватит всего на 2-3 бутерброда. Остальное компенсирует шампанское!

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Канапе

Самый простой и бюджетный способ выйти из ситуации. Наколите кусочки скумбрии на шпажку, добавьте к ней лимончик и оливку. Вуаля! Когда гости спросят название такой закуски, выбирайте варианты: "скумбрия по Зеленской", "скумбрия за 8 грн"…

Тарталетки

Покупаем готовые корзиночки из теста и заполняем их всем, что есть в холодильнике. Не забудьте добавить скумбрию! Чем больше кусочков рыбы нарежете, тем больше закусок выйдет. Ваши гости могут и не заметить наличие скумбрии в тарталетках, зато вкус останется.

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Вместо вискаса

Вот кто по-настоящему оценит 100 грамм скумбрии, так это ваши домашние питомцы. Порадовать их тоже хочется, особенно в праздник. Просто отдайте этот кусочек коту.

Читайте также: Образ дня: Елена Зеленская в белом пальто пришла на открытие праздничного городка

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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