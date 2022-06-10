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Синоптики предупредили о резких перепадах погоды

Алексей Логинов Алексей Логинов
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10 июня, 15:31
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В ряде регионов ожидаются грозы
В некоторых областях пройдут дожди
В некоторых областях пройдут дожди / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Украины в субботу 11 июня ожидается жаркая погода, ночи же будут прохладными. Температура местами до 33 градусов выше ноля. Жарче всего будет в центре и на юге страны. В части областей осадков не ожидается, но в ряде регионов пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Температура воздуха прогнозируется на 2 – 4 °С выше климатической нормы и будет больше характерна для июльских показателей.

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Осадков не предвидится в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях. В этих регионах температура воздуха в течение дня достигнет +32 градусов. Ночью температура снизится до 12-15 градусов.

В Киеве в этот день столбики термометров могут подняться до +33 градусов. Суббота в столице пройдет без дождей, ожидается переменная облачность.

На остальной территории нашей страны прогнозируются грозовые дожди. В дневное и вечернее время в некоторых регионах будут развиваться кучево-дождевые облака, которые станут причиной локальных ливневых дождей с грозами. Местами возможны даже град и шквалистое усиление ветра.

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Самая высокая температура – до +32 градусов ожидается в центре и на юге Украины. В западных областях воздух прогреется до 26-29 градусов тепла.

Ранее синоптик Наталья Диденко с приходом летней жары напомнила об опасности пожаров.

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"Сейчас нужно быть очень осторожными с огнем, потому что сухая жаркая погода может мгновенно способствовать, к сожалению, быстрому распространению пожара. Бережем себя, бережем нашу природу, максимально дистанцируемся от дикарей", отметила синоптик.

Кроме того, необходимо позаботиться и о головном уборе, который будет защищать от солнца.

Напомним, весна в Киеве стала одной из самых холодных в последние годы. Самыми низкими показатели температуры были в апреле. Кроме того, весна-2022 вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений.

Алексей Логинов
Алексей Логинов

В прошлом - синоптик, теперь журналист. В медиа с 2018 года. Верю в науку и прогресс. Пишу о технологических прорывах, научных открытиях. Мой друг - Укргидрометцентр, работаю с метеорологами, составляю прогнозы погоды для "Сегодня".

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