Сила Украины – в людях! Елена Зеленская обратилась к украинцам, чтобы поддержать в это нелегкое время

Мы – сила! Нас не сломит ничто и никто.

Елена Зеленская обратилась к украинцам, чтобы поддержать в это страшное время. В своих соцсетях первая леди Украины написала душевный пост:

Дорогі мої люди! Українці! Я сьогодні дивлюся на вас усіх. Усіх, кого бачу по телевізору, на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та відео. І знаєте що? Ви неймовірні!

Я пишаюся, що живу з вами в одній країні! Кажуть, що багато людей – це натовп. Це не про нас. Тому що багато українців – це не натовп. Це армія!

І сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І поруч із моїм чоловіком. І разом з вами.

Люблю вас! Люблю Україну!