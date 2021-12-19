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Итоги 2021 года: Барак Обама назвал лучшие фильмы и книги, которые его впечатлили

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
19 декабря, 12:00
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Бывший президент США знает толк в хорошей литературе и достойном кино
Список фильмов и книг-фаворитов от Барака Обамы 2021 года
Список фильмов и книг-фаворитов от Барака Обамы 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент США, он же харизматичный лидер мнений, Барак Обама активно ведет соцсети. Чтобы не публиковать все подряд, а быть полезным блогером, политик создал для своих аккаунтов отдельные рубрики. Тем временем в Америке назвали трек, который помог сократить количество самоубийств.

Каждый год "под елку" Обама делится с подписчиками любимой литературой, кино и музыкой. Нам давно известно правило: хочешь быть лучшим – учись у лучших, поэтому с удовольствием рассказываем вам о выборе бывшего президента США.

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Лучшие фильмы 2021 года по мнению Барака Обамы

  • "Сядь за руль моей машины" (режиссер Рюсукэ Хамагути)
  • "Лето соула" (режиссер Амир-Халиб Томпсон)
  • "Вестсайдская история" (режиссер Стивен Спилберг)
  • "Власть пса" (режиссер Джейн Кэмпион)
  • "Свинья" (режиссер Майкл Сарноски)
  • "Идентичность" (режиссер Ребекка Холл)
  • "Холодный расчет" (режиссер Пол Шредер)
  • "Иуда и черный мессия" (режиссер Шака Кинг)
  • "Худший человек на свете" (режиссер Йоаким Триер)
  • "Старый Генри" (режиссер Потси Пончироли)
  • "Последняя дуэль" (режиссер Ридли Скотт)
  • "Трагедия Макбета" (режиссер Джоэл Коэн)
  • "Камон Камон" (режиссер Майк Миллс)
  • "Куда ты идешь, Аида?" (режиссер Ясмила Жбанич)

Любимые книги Барака Обамы в 2021 году:

  • Matrix / Lauren Groff
  • How the Word Is Passed: A Reckoning with the History of Slavery Across America / Clint Smith
  • The Final Revival of Opal & Nev / Dawnie Walton
  • The Lincoln Highway / Amor Towles
  • Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City / Andrea Elliott
  • Harlem Shuffle / Colson Whitehead
  • Cloud Cuckoo Land / Anthony Doerr
  • These Precious Days / Ann Patchett
  • Crying in H Mart / Michelle Zauner
  • Aftershocks / Nadia Owusu
  • Crossroads / Jonathan Franzen
  • The Love Songs of W.E.B. Du Bois / Honorée Fanonne Jeffers
  • Beautiful Country / Qian Julie Wang

К сожалению, эти книги пока доступны только на английском языке. Но если вы им владеете – тогда очень даже не к сожалению. В западных магазинах вы сможете их найти очень легко.

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Елена Мело Тсина
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