Путешествие в Замбию: Евгений Хмара рассказал об отдыхе в самой красивой стране Африки (эксклюзив, фото)

Украинский композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара эксклюзивно для "Сегодня" поделился впечатлениями о поездке в Африку в условиях карантина

Путешествие в Замбию с композитором Евгением Хмарой / Фото: пресс-служба

Если вы хотите почувствовать себя гостем на планете Земля, то вам точно надо приехать в Замбию.

Африканское государство Замбия мало чем отличается от соседних стран. Но из-за мягкого, по меркам Африки, климата здесь просто восхитительная природа. И благодаря национальным паркам и диким животным сюда приезжает множество иностранцев.

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Сегодня я расскажу, о том, ради чего стоит преодолеть 10 тысяч километров и что обязательно надо посетить в Замбии.

Перелёт

Но начну я, пожалуй, с перелёта. После того, как ПЦР показал нам негативный результат, мы с моей супругой Дарьей Ковтун, начали наш путь. 3 пересадки, 4 самолёта и целые сутки, которые мы провели в масках. Ведь Ковид и в Африке Ковид. Билеты обойдутся не дешевле 40 тысяч гривен на одного человека. Но поверьте, оно того стоит.

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Отель

Приземлившись в Ливингстоне, мы будто попали в другой мир. Нас сразу же отвезли в наш отель, который находится в километре от водопада Виктория. На его территории живут и жирафы и зебры, за которыми ты запросто можешь наблюдать во время завтрака или обеда.

Дикие животные Ботсваны / Фото: пресс-служба

Водопад

При первой же возможности мы отправились на водопад, так как он был практически под боком. Знаменитый водопад Виктория – единственный в мире, который может одновременно похвастаться высотой свыше сотни метров и шириной более километра.

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Евгений Хмара с супругой Дарьей Ковтун возле водопада "Виктория" / Фото: пресс-служба

Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки. Со стороны Замбии к нему примыкает заповедник "Гремящий дым".

Евгений Хмара с супругой Дарьей Ковтун возле водопада "Виктория" / Фото: пресс-служба

Это наш с Дашей второй водопад. Пять лет назад мы были на Ниагарском и ещё через пять лет собираемся на водопад Анхель в Южной Америке. Такая наша маленькая семейная традиция.

Еда – сервис

В один из вечеров на ужине нам подали необычное блюдо. Это был крокодил. С виду был похож на рыбу, и по вкусу напоминал рыбу. Нам позже рассказали, что замбийцы считают деликатесами мышей и насекомых. Но на такие эксперименты мы не решились.

Дарья Ковтун изучает Ботсвану / Фото: пресс-служба

Но если вы решите поесть где-то за пределами отеля, то советую быть осторожным. Ведь для местных жителей все белые – миллионеры. И за небольшое канапе в местном кафе я заплатил как за ужин в неплохом киевском ресторане.

Экстрим

Любителям острых ощущений обязательно надо лететь сюда, ведь в Замбии на мосту возле водопада Виктория организован самый масштабный в мире аттракцион по банджи-джампингу — высота точки отрыва превышает 110 метров. Стоит прыжок 160 долларов. Только глядя на него со стороны дух захватывает. Страшно представить, что ощущают те, кто прыгают с этого моста.

Сафари

Через несколько дней мы отправились на сафари в соседнюю страну Ботсвану, в один из самых крупных национальных парков.

Дарья Ковтун знакомится с животными в заповеднике / Фото: пресс-служба

Сложно даже описать наши чувства и эмоции. Это место, где ты чувствуешь себя гостем, ведь настоящие хозяева положения здесь животные. Сытые львы, которые только что закончили охоту, огромные слоны у водопоя, и масса другой живности.

Евгений Хмара на сафари в Ботсване / Фото: пресс-служба

Но не стоит забывать, что здесь также обитает муха Цеце, которая запросто может заразить сонной болезнью. Не очень бы хотелось останавливаться на этом моменте. Просто скажу, что важно постоянно быть на чеку.

Сувениры

Из подарков и сувениров мы привезли только маракасы и платье для нашей дочери (это ещё одна небольшая традиция). Замбия славится своими изделиями из дерева. Но самое главное мы привезли множество кадров и видео из которого потом будем монтировать клип на песню "Жива вода". Услышать ее сможете в моём туре по Украине начиная с 10 октября.

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