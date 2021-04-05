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Post Malone изменил дизайн собственного бренда вина: как выглядит и в чем особенность

Сегодня, 12:00

Редизайн коснулся также мерча звезды

Post Malone представил обновленный дизайн собственной линейки вина Maison No. 9. Об этом сообщает Hype Beast.

Алкогольный бренд Post Malone в своем Twitter раскрыл карты – поделился новостью редизайна собственного розе Maison No. 9. Обновления касается не только логотипа, но и общего дизайна бутылки. "Мы вернулись со свежим новым внешним видом и эксклюзивным предложением", – пишут об обновлении.

Фото: Twitter: maison9wine

В дизайне 2021 года креатор сделал акцент на мечи, а не логотипе, как в 2020. Редизайн применили также для мерча звезды – футболок, шляп и лонгсливов с фирменным знаком Maison No. 9.

Розе Maison No. 9 из редизайном и мерч звезды будут доступны для приобретения 8 апреля на сайте Vivino. Прайс до сих пор не разглашают, но те, кто приобретут бутылку вина – получат 20% скидки на любой товар от Post Malone.

Недавно мы рассказали, кто из звезд создал собственный бренд вина и сколько надо заплатить за единицу с потенциалом.

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алкоголь вино Post Malone Maison No. 9
Источник: Twitter: maison9wine
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