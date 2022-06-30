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Порошенко заметили в гостинице, где отдыхали Ди Каприо и Мадонна – цены номеров

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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30 июня, 14:41
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Цены кусаются – отель может позволить себе только богема мира
Порошенко снова в Лондоне!
Порошенко снова в Лондоне! / Фото: Коллаж: Сегодня

29 июня Петра Порошенко с семьей заметили в лондонском 5* отеле The Lanesborough, неподалеку от Букингемского дворца. Рассказываем, сколько стоит отдых в лакшери-месте и кого из знаменитостей там встречали.

Порошенко в лондонском отеле The Lanesborough
Порошенко в лондонском отеле The Lanesborough / Фото: скриншот

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Платите, если хотите стать частицей богемной тусовки

5* отель напоминает роскошный особняк в стиле Регентства. Хрустальные люстры, украшения из сусального золота, художественные шедевры на стенах и личный дворецкий в номерах намекают, что за тысячу фунтов здесь не отдохнешь.

Сутки проживания в "Королевском люксе" стоят £26 000. Если забронируете, то в качестве бонуса получите Rolls Royce Phantom с водителем на время пребывания в отеле. Да на метро и лондонских черных кебах (такси. – Ред.) сэкономите.

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Не готовы платить £26 000 в сутки? Есть "бюджетные" предложения: от £1 250 (₴45 000. – Ред.) за Executive Room до £3 800 (₴137 000. – Ред.) за люксовый номер Grosvenor. Удивило, что в общую стоимость не учтен завтрак. За него званые гости доплачивают £70.

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Гости отеля The Lanesborough – идолы многих

Порошенко с семьей выбрал лондонский отель, который обожает элита. Постоянные гости – это звезды мирового уровня. Там бронировали номера актеры Арнольд Шварценеггер, Джонни Депп, Памела Андерсон, Сильвестр Сталлоне, певицы Шер, Мадонна и 41-й президент США Джордж Буш старший.

Читайте также: 5 отелей мира, где мечтает проснуться каждый.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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