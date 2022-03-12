Пора приниматься за дело: Projector Institute открыли бесплатный доступ к своим лекциям

Теперь, в ожидании победы, мы можем проводить время с пользой, ведь вскоре свободной Украине понадобятся светлые умы и думающая молодежь

Projector Institute открыли бесплатный доступ к своим лекциям / Фото: pixabay.com

Семнадцатый день вторжения России. Воздушная тревога по всей Украине слышна все чаще, но мы выстоим! А когда победим, нашей стране понадобятся сильные и умные люди, которые смогут ее отстроить и еще больше усовершенствовать для будущего поколения, поэтому сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться и отдыхать. Если вы потеряли работу или оторваны от учебы – Projector Institute дали возможность заняться чем-то полезным и развивающим.

Projector Institute – это украинская онлайн-платформа диджитал-образования, которая предоставляет свободный доступ к 12 своим курсам факультета Humanitarium. Теперь любой желающий имеет возможность послушать лекции о современной украинской литературе, кино, дизайне, философии и других интересных темах.

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Чтобы получить доступ к видеокурсам, нужно перейти в раздел Humanitarium на сайте проекта и выбрать понравившийся курс. После регистрации введите код 0688-5072, он будет работать до окончательной победы Украины и месяц после.

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Напомним, что "Новая почта" восстанавливает популярную услугу, однако есть исключения.